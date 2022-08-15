Естественная убыль населения в Алтайском крае продолжает держать «ковидную» планку

Алтайкрайстат опубликовал данные о естественном движении населения с января по июнь 2022 года. Согласно подсчетам статведомства, естественная убыль в регионе сохраняется на уровне прошлого года — тогда, во второй «ковидный» год, она ускорилась в полтора раза.

Согласно данным из Единого государственного реестра ЗАГС, за первое полугодие 2022 года в Алтайском крае родились 8783 ребенка. Это на 500 меньше, чем за аналогичный период 2021 года — тогда на свет появились 9283 младенца.

При этом упала и смертность — если в 2021 году умерли 18 850 жителей региона, то в 2022 году показатель снизился на 551 и составил 18 229 смертей.

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Прочее Естественная убыль населения в Алтайском крае ускорилась в полтора раза

Таким образом, естественная убыль населения в регионе за первые шесть месяцев 2022 года составляет 9516 человек, что чуть ниже, чем в 2021 году — 9567. Однако по сравнению с первым полугодием 2020 года убыль все находится на высоком уровне — тогда показатель составит 6020 человек.

Тем временем браков в Алтайском крае заключили меньше — 5129 свадеб в прошлом году против 5054 в текущем. Разводиться же наоборот, стали чаще — 4874 и 4951 соответственно.

Напомним, что в 2021 году в Алтайском крае стали выявлять больше пациентов с тяжелым течением «дельта"-штамма коронавируса. Как отмечал глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов, эта разновидность COVID-19 к пневмонии и серьёзным осложнениям. По этой причине, в регионе выросла и смертность.