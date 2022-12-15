Избил и срезал прядь волос: пьяный барнаулец угрожал своей жене убийством из-за маникюра и косичек на голове

Барнаулец избил свою жену и срезал ножом прядь волос на голове, а после, приставив нож к шее, угрожал ей убийством. Как сообщает пресс-служба управления юстиции Алтайского края, поводом для конфликта послужил внешний вид супруги — мужу не понравился маникюр и косички на голове его жены.

Отмечается, что во время инцидента мужчина был пьян. Он полностью признал свою вину по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»), однако мировой судья судебного участка № 7 Центрального района прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон.

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Происшествия Житель Новоалтайска получил 19 лет колонии за жестокое убийство своей учительницы

Напомним, что ранее 23-летнего жителя Новоалтайска признали виновным в убийстве бывшей учительницы. Коллегия присяжных признала мужчину виновным и не заслуживающим снисхождения. Суд, в свою очередь, приговорил его к 19 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года.