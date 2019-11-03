Конор Макгрегор избил мужчину за отказ выпить его виски
Бойцу назначили штраф
3 ноября 2019, 07:30, Илья Звягинцев
Конор Макгрегор после своего возвращения из России избил мужчину в баре Дублина, сообщает "Газета.ру".
Он проводил промоакцию в одном из заведений, где между ним и 50-летним посетителем возник конфликт. Конор предлагал мужчине попробовать виски собственного производства, но гость отказался, так как не употребляет такой вид алкоголя. Несмотря на это Макгрегор продолжил настаивать и получил второй отказ.
Разозлившись, боец ударил мужчину по голове, после чего его оттащили другие посетители бара.
Пострадавший написал заявление в полицию, и суд назначил Макгрегору штраф в размете 1 тысячи евро. Он рассказал, что раскаивается в содеянном и больше подобного не повторит.
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