Конор Макгрегор избил мужчину за отказ выпить его виски

Конор Макгрегор после своего возвращения из России избил мужчину в баре Дублина, сообщает "Газета.ру".

Он проводил промоакцию в одном из заведений, где между ним и 50-летним посетителем возник конфликт. Конор предлагал мужчине попробовать виски собственного производства, но гость отказался, так как не употребляет такой вид алкоголя. Несмотря на это Макгрегор продолжил настаивать и получил второй отказ.

Разозлившись, боец ударил мужчину по голове, после чего его оттащили другие посетители бара.

Пострадавший написал заявление в полицию, и суд назначил Макгрегору штраф в размете 1 тысячи евро. Он рассказал, что раскаивается в содеянном и больше подобного не повторит.