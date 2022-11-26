В селе Кош-Агач Республики Алтай следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 60-летней местной жительницы, внучка которой умерла, после того как залезла в ведро с кипятком.

Как рассказали в региональном управлении СК, инцидент случился ещё 19 сентября в 10 утра.

«Находясь у себя дома совместно с малолетней внучкой, в прихожей на полу оставила 15-литровое ведро из оцинкованного материала со вскипячённой горячей водой. Пробегающая мимо <...> 4-летняя внучка села в него, погрузившись нижней частью туловища в горячую воду, в результате чего девочке были причинены телесные повреждения», — сообщили в ведомстве.

Несмотря на усилия врачей, спустя сутки девочка скончалась от ожогового шока.

Уголовное дело, возбуждённое по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), передали прокурору.