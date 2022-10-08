Нарушение пожарной безопасности: стали известны подробности пожара в промзоне Барнаула

Пожарные ликвидировали пожар в промзоне по улице Кулагина в Барнауле. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, возгорание произошло в кровле над подготовительно-прядильным цехом. Площадь пожара составила 20 кв. м.

На тушение огня подали 4 многофункциональных ствола, на месте работали сотрудники газодымозащитной службы. Всего от МЧС России для ликвидации пожара было привлечено 37 человек личного состава и 11 единиц техники.

Никто не пострадал. 51 работник предприятия эвакуировались самостоятельно. Предварительная причина пожара — несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.