Полиция задержала сибиряка, подозреваемого в убийстве порноактрисы
Молодой человек зарезал девушку больше недели назад. Он заявляет, что она сама просила его о смерти
24-летнего сибиряка, подозреваемого в убийстве порноактрисы в Санкт-Петербурге, задержали. Как сообщает ТАСС, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения.
По предварительной информации, возлюбленный зарезал девушку больше недели назад.
По информации канала Mash, его задержали, отследив по геолокации телефона. Незадолго до ареста в его соцсетях появилась запись от лица его подруги — якобы порноактриса сошла сума и сама просила его о смерти. О том же самом он заявляет и на допросе.
Напомним, что накануне подруга погибшей Анастасии Хамловской обратилась с заявлением в полицию о пропаже 26-летней девушки. Тело обнаружили в квартире многоэтажки в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, сожитель зарезал девушку в спальне, после чего перетащил тело в ванну — на её шее нашли многочисленные ножевые ранения.