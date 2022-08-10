Полиция задержала сибиряка, подозреваемого в убийстве порноактрисы

24-летнего сибиряка, подозреваемого в убийстве порноактрисы в Санкт-Петербурге, задержали. Как сообщает ТАСС, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

По предварительной информации, возлюбленный зарезал девушку больше недели назад.

По информации канала Mash, его задержали, отследив по геолокации телефона. Незадолго до ареста в его соцсетях появилась запись от лица его подруги — якобы порноактриса сошла сума и сама просила его о смерти. О том же самом он заявляет и на допросе.

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Происшествия 24-летнего сибиряка разыскивают за убийство порноактрисы в Санкт-Петербурге

Напомним, что накануне подруга погибшей Анастасии Хамловской обратилась с заявлением в полицию о пропаже 26-летней девушки. Тело обнаружили в квартире многоэтажки в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, сожитель зарезал девушку в спальне, после чего перетащил тело в ванну — на её шее нашли многочисленные ножевые ранения.