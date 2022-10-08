При взрыве на Крымском мосту погибли три человека

По предварительной информации, в результате взрыва на Крымском мосту погибли три человека. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в Следственном комитете РФ.

По информации следствия, взорвавшимся грузовиком владеет житель Кубани — по месту его жительства сейчас проходит обыск и иные следственные действия. Сотрудники ведомства изучают маршрут передвижения грузового авто, а также соответствующую документацию.

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Политика Путин поручил сформировать правительственную комиссию из-за ЧП на Крымском мосту

Напомним, что инцидент произошёл утром 8 октября. По первым сообщениям, на Крымском мосту воспламенился один из вагонов товарного поезда, который шёл из Тамани в Керчь. Позднее стало известно, что на автомобильной части моста взорвался грузовик. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время следователи заняты установкой лиц, причастных к совершению преступления.

Президент Владимир Путин поручил сформировать правительственную комиссию в связи с ЧП.