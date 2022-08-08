Приезжий охотник убил благородного оленя в заповеднике на Алтае

В Республике Алтай браконьер из Тувы убил и освежевал марала, оставив только кости и шкуру, сообщает региональное МВД.

В полицию обратились сотрудники Алтайского государственного биосферного заповедника, которые на перевале Аныяк обнаружили костные останки и шкуру марала.

«Установили подозреваемого в преступлении. Им оказался 37-летний житель Республики Тыва», — рассказали в ведомстве.

Мужчину доставили в отделение, где он признался в содеянном. Он пояснил, что в сентябре 2021 года он на коне приехал в заповедник и подстрелил марала из незарегистрированного ружья. После чего на месте разделал тушу и, забрав мясо, уехал.

Сумму ущерба оценили в 350 тысяч рублей. Браконьеру грозит до двух лет лишения свободы.