Приезжий охотник убил благородного оленя в заповеднике на Алтае
Мужчина на коне прискакал в заказник и подстрелил марала из незарегистрированного ружья
8 августа 2022, 18:52
В Республике Алтай браконьер из Тувы убил и освежевал марала, оставив только кости и шкуру, сообщает региональное МВД.
В полицию обратились сотрудники Алтайского государственного биосферного заповедника, которые на перевале Аныяк обнаружили костные останки и шкуру марала.
«Установили подозреваемого в преступлении. Им оказался 37-летний житель Республики Тыва», — рассказали в ведомстве.
Мужчину доставили в отделение, где он признался в содеянном. Он пояснил, что в сентябре 2021 года он на коне приехал в заповедник и подстрелил марала из незарегистрированного ружья. После чего на месте разделал тушу и, забрав мясо, уехал.
Сумму ущерба оценили в 350 тысяч рублей. Браконьеру грозит до двух лет лишения свободы.
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