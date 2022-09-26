Призывник устроил стрельбу в военкомате в Иркутской области и ранил военкома

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в своём Telegram-канале о стрельбе в военкомате в Усть-Илимске.

«Сегодня в области произошло чрезвычайное происшествие. В Усть-Илимске молодой человек устроил стрельбу в военкомате. Военком находится в реанимации, в крайне тяжёлом состоянии. Врачи борются за его жизнь. В голове не укладывается произошедшее. Мне стыдно, что подобное происходит в то время, когда мы, наоборот, должны быть едины. Должны бороться не друг с другом, а против реальных угроз. Я дал поручение усилить меры безопасности. Прошу всех сохранять спокойствие», — написал глава региона.

Кобзев также подчеркнул, что стрелка сразу задержали и он «обязательно будет наказан».

Как уточняет Baza со ссылкой на очевидца, у молодого человека было оружие, похожее на самодельный обрез — как в фильме «Брат-2». Парень крикнул, что сейчас все поедут домой и начал стрельбу.

«В военкомате нет металлоискателя. Документы у призывников тоже никто не проверял — смотрели повестку, в журнале черканули и проходи», — рассказал очевидец.