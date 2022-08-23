«Пункт назначения»: бревно выпало с лесовоза, пока тот ехал на трассе в Алтайском крае

Бревно выпало с лесовоза на трассе Ребриха — Павловск в Алтайском крае. Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», водитель грузового автомобиля не обратил на это никакого внимания и поехал дальше.

Очевидец отметил, что груз никак не был закреплён и остальные брёвна тоже сползали и могли в любой момент упасть.

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Происшествия Блогеры специально протаранили машину ДПС в Алтайском крае

Напомним, накануне в Алтайском крае пьяный сельчанин врезался в служебный автомобиль полиции. В легковушке находилось несколько человек, происходящее снимали на видео. Судя по кадрам, они специально врезались в машину и после этого пытались убежать.