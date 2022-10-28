Шойгу: в ходе мобилизации призваны 300 тыс. человек, дополнительного набора не планируется

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что мобилизационное задание по призыву 300 тысяч человек выполнено, и никаких дополнительных заданий не планируется. Об этом он сказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

«Установленное вами задание по мобилизации 300 тысяч выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», — сказал Шойгу.

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Общество Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации в России

Напомним, что 21 сентября Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учётную специальность.

28 октября Шойгу заявил о её окончании. По его словам, сейчас 218 тысяч человек проходят подготовку. Завершили обучение и направлены в район проведения специальной военной операции на Украине 82 тысячи человек, из них более 41 тысячи действуют в составе подразделений.