В Алтайском крае женщину убили, сожгли в печи, а остатки утопили в водоёме

14 октября 2022 года в Косихинский районный суд поступило уголовное дело в отношении местной жительницы и её сообщника. Как сообщает «В курсе 22» со ссылкой на пресс-службу судов Алтайского края, по версии следствия, женщина убила односельчанку, а после решила скрыть следы преступления.

Как установили следователи, из-за неприязненных отношений, возникших во время словесного конфликта, обвиняемая нанесла потерпевшей не менее одного удара топором в голову, в результате которых пострадавшая скончалась на месте происшествия.

После этого мужчина, в целях сокрытия преступления женщины, вынес труп в автомобиль и вывез с места происшествия. Затем, в период с 9 сентября по 2 ноября 2021 года, он сжигал труп в печи для изготовления древесного угля, позже утопив останки в водоёме.

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Обвиняемой в ходе предварительного следствия заявлено ходатайство о рассмотрении судом уголовного дела с участием присяжных заседателей.