В Барнауле женщина воровала цветы с могил на продажу

В Барнауле задержали внешне интеллигентную женщину, которая продавала свежие цветы с могил на Кирово-Булыгинском кладбище, пишет «КП-Барнаул».

Жительница города рассказала, что в сентябре похоронила маму. Могилу украсили живыми цветами — стояли три букета по 30 роз, но на следующий день один букет исчез. В администрации кладбища посоветовали в следующий раз брызгать цветы зелёнкой, чтобы не украли, а местный рабочий отметил, что цветы и ранее пропадали.

В октябре жительница подала заявление в полицию, на следующий день приехала на кладбище с участковым.

«По дороге он говорил: „Маловероятно, что мы кого-то поймаем“. Вид у него был скептический. Но, представьте себе, подъезжаем на кладбище и прямо перед носом появляется женщина, в руках — большой букет роз и все они разные. „Так вот же она!“ — воскликнула я. Гражданка была приличного вида — водолазка, короткая стрижка, похожа на учительницу. Участковый недоверчиво произнес: „Да нет, эта, наверно, к родственникам приехала“», — рассказала жительница Барнаула.

Женщина заявила участковому, что пришла навестить знакомую, с которой лежала в больнице несколько лет назад, однако подтвердить это не смогла. В полиции предложили заключить перемирие и указали, что пойманная с цветами гражданка готова возместить ущерб.

«Я ответила, что здесь не деньги важны, это — во-первых. Во-вторых, говорю, представьте, кто-то подарит цветы бабушке, девушке, маме, кто-то купит, не зная, что они пропитаны слезами, горем человеческим, подумать об этом страшно. К тому же я узнала, что эта кладбищенская бизнес-леди несколько раз уже привлекалась за то же самое, истории поголовно оканчивались примирением. И она не останавливается — вот что бывает, когда мы прощаем преступления и не делаем выводов», — отметила жительница Барнаула.

По её мнению, в полиции «дело хотят спустить на тормозах». Она также уверена, что на кладбище развернули большой бизнес — в первую половину дня собирают цветы с могил, а потом везут на продажу.