В Белгородской области начали устанавливать оборонные сооружения
В каких именно районах ставят танковые заграждения, не уточняется
23 октября 2022, 12:45, Никита Черников
В Белгородской области приступили к установке защитных сооружений, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В своём Telegram-канале губернатор также опубликовал фото танковых заграждений. В каких именно районах ставят бетонные пирамиды, он не уточнил.
Фото: t.me/vvgladkov
22 октября ВСУ обстреляли город Шебекино, расположенный в Белгородской области. Погибли два человека, в том числе 16-летний подросток. Возбуждено уголовное дело.
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