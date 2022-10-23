В Белгородской области начали устанавливать оборонные сооружения

В Белгородской области приступили к установке защитных сооружений, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В своём Telegram-канале губернатор также опубликовал фото танковых заграждений. В каких именно районах ставят бетонные пирамиды, он не уточнил.

Фото: t.me/vvgladkov

22 октября ВСУ обстреляли город Шебекино, расположенный в Белгородской области. Погибли два человека, в том числе 16-летний подросток. Возбуждено уголовное дело.