В Крыму прогремела серия взрывов

В Крыму вблизи села Новофедровка прогремели сразу несколько взрывов. Как сообщает Telegram-канал Baza, первый взрыв пришелся прогремел около 15:00 по местному времени. Информации о пострадавших пока нет.

По информации Telegram-канала Mash, взрыв произошел на военном аэродроме Саки в Крыму. Местные жители жалуются на перебои со связью и отмечают запах серы в воздухе. Также в Сети появились видео, на которых туристы убегают с места пляжа после взрывов. Отметим, что Сакский район считается туристическим и там много отдыхающих.

Советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил факт нескольких взрывов в районе Новофёдоровки и попросил подождать официальной информации об инциденте.