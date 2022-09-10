В Курской области спецназовец погиб после нападения неизвестных

В Курской области неизвестные напали на правоохранителей. Один пострадавший скончался.

Отмечается, что нападение было совершено в Судже. Предполагается, что нападавшими являются диверсанты, поиски которых ведутся в данный момент.

«Спецназ, прочёсывая лес в поисках диверсантов вчера днём, был обстрелян противником, численностью, предположительно, до четырёх человек», — сообщает Baza, ссылаясь на собственные источники.

48-летний сотрудник спецназа получил серьезные ранения, в результате которых он скончался.

Жителей района, где были замечены предполагаемые диверсанты, просят быть внимательными.