В Курской области спецназовец погиб после нападения неизвестных
Предполагается, что нападение совершили диверсанты, поиски которых ведутся в регионе
10 сентября 2022, 17:50, Илья Звягинцев
В Курской области неизвестные напали на правоохранителей. Один пострадавший скончался.
Отмечается, что нападение было совершено в Судже. Предполагается, что нападавшими являются диверсанты, поиски которых ведутся в данный момент.
«Спецназ, прочёсывая лес в поисках диверсантов вчера днём, был обстрелян противником, численностью, предположительно, до четырёх человек», — сообщает Baza, ссылаясь на собственные источники.
48-летний сотрудник спецназа получил серьезные ранения, в результате которых он скончался.
Жителей района, где были замечены предполагаемые диверсанты, просят быть внимательными.
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