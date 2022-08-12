В Москве женщина организовала похищение мужа, потому что боялась, что он не будет платить за кредит

В Москве женщина подозревается в организации похищения собственного мужа. Об этом сообщает Baza.

9 июня мужчине позвонили и сказали, что его брат похищен. Чтобы вернуть родственника, ему нужно было подъехать в определённое место.

Там москвича скрутили, увезли в лес, избили, а затем отвезли в московскую квартиру, где, угрожая пистолетом, требовали с него 1,3 млн рублей.

Брата мужчины злоумышленники отпустили и тот сразу пошёл в полицию. Правоохранители освободили похищенного, а мужчина сразу сказал, что подозревает свою жену.

Женщина знала о намерениях своего супруга уехать в Америку, но при этом она боялась, что он перестанет платить за кредит. Она оформила заём на миллион рублей по просьбе мужа.

Женщина обратилась к знакомым, для того чтобы они за 300 тысяч рублей припугнули её супруга, но наёмники перестарались.

Теперь всем им «светят» реальные тюремные сроки.