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В Новосибирске хозяин агрессивной собаки сломал школьнице нос

Родственники пострадавшей написали заявление в полицию

13 января 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Новосибирске хозяин хаски избил 16-летнюю школьницу поводком и сломал ей нос, пишет "КП-Новосибирск".

Всё произошло 11 января около дома № 73 по улице Лейтенанта Амосова. Со слов старшей сестры пострадавшей, в тот день девушка пошла выгуливать йоркширского терьера, и практически сразу же на её питомца напала крупная хаски без поводка и намордника. 

Школьница бросилась защищать своего питомца, как тут же появился хозяин агрессивной собаки. В ответ на замечание о том, что больших собак надо выгуливать с поводком, он начал оскорблять девушку, а когда она направилась в сторону подъезда, догнал, прижал к стене и ударил кулаком в лицо, продолжая оскорблять и угрожать. Находящиеся поблизости пенсионерки решили не вмешиваться в конфликт и просто ушли, что затем сделал и нападавший. Родственники пострадавшей заявили на злоумышленника в полицию. В тот же день его задержали. 

"У сестры в итоге перелом носа со смещением, скорее всего, понадобится операция. Не говоря уже о моральном её состоянии…" — отметила сибирячка.

 

Комментарии 32

  • В тот же день его задержали --- респект полиции. Теперь главное чтобы гуманный суд не сказал, что нос поломался не от удара. Или от удара, но на 3 месяца условно и без морального вреда
    13 января, Гость   Ответить
  • Жлоба на деньги наказать, рублей 250 - лечение, моральный ущерб. Он тогда свою хаски сам вместе с шерстью сожрет.
    13 января, Гость   Ответить
  • Всех владельцев собак и диких животных на учёт!!! Так же как владельцев огнестрельного оружия... И без спец курсов не давать разрешения
    13 января, Гость   Ответить
  • Терртиторию школы 126 по Гущина селюки из новостроек других домов превратили в место выгула для собак. Администрации школы пофиг. Все эти собаки загадили!
    13 января, Гость   Ответить
  • Заявление на попытку изнасилования и избиение при этом. Сразу по другому запоет.
    13 января, Гость   Ответить
  • За ложное заявление реальное дело.
    13 января, Гость   Ответить
  • Ложное заявление, он ее не бил и нос не сломался?
    13 января, Гость   Ответить
  • ложно о попытке изнасилования
    13 января, Гость   Ответить
  • А как ты докажешь что оно ложное ? Он ее бил, принуждал, она отбилась как смогла. Нормальный юрист его на нары надолго упакует, все факты против него.
    13 января, Гость   Ответить
  • хаски в принципе не злобная порода собак, первыми обычно не нападают, но судя по хозяину...
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, Нормальный юрист его на нары надолго упакует, все факты против него. --- Вы забываете, что там еще бабушки были, они видели и слышали, что происходило, так что, я думаю, тут даже очень нормальный юрист не потянет.
    13 января, Гость   Ответить
  • Всегда умиляет в таких историях, как девочка (мальчик)-одуванчик робко делает вежливое замечание злобному дядьке, после чего беззвучно покидает место событий. И тут его настигает неуправляемый гнев пьяного-матершинника-бойца-тяжеловеса, воплощающем в себе вселенское зло, без весомого повода, без причины, так... на ровном месте.
    13 января, Гость   Ответить
  • Всегда умиляет в таких историях... умиленный ты шаш. Никогда видимо не получал за прото так от полоумного наркоши, от злого на весь мир бывшего зэка, просто от дурно воспитанного джентльмена. Все впереди значит.
    13 января, Гость   Ответить
  • Это хаски агрессивная собака?!?! Ну мыши у вас тоже агрессивные тогда.
    13 января, Гость   Ответить
  • хаски в принципе не злобная порода собак, первыми обычно не нападают, ------- они маленьких злобно лающих типасобак терпеть не могут, это правда.
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, от воспитания зависит многое, так что Хаски может вполне может стать агрессивной. Хаски очень упрямые и сложные в воспитании и если хозяин ей мало занимался, то можно получить упрямое, агрессивное животное
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, даже и условно не будет, штраф да и все.
    13 января, Гость   Ответить
  • Не, не, не, не может быть! Это всё ложь поклёп и провокация! "Собачки делают человека добрее, умнее, здоровее, красивее и зоофилы становятся божествами как Святой Христофор кинокефал/псеглавец или как древнеегипетский бог Анубис. Все зоофилы-собачники на пути эволюции к божествам" - разве не так? Бабуськи видели: "Хозяйка йоркширского терьера упала и носик сломала, а хозяин хаски оказывал мануальную помощь" - всё шито-крыто и собачки уси-пуси.
    13 января, Гость   Ответить
  • А Вы не думаете, что школьница-подросток 15 лет запросто могла спровоцировать своим хамством, руганью этого мужика. Да с кулаками лезть-это ужасно, но почему проходившие мимо пенсионеры ушли молча, возможно всё было не так как рассказали родители подростка. К тому же йоркширы и прочие мелкие породы никто и не думает воспитывать и они в абсолютном большинстве нападают на крупных собак, так как хозяева не считают нужным их воспитывать.
    13 января, Гость   Ответить
  • А Вы не думаете, что школьница-подросток 15 лет запросто могла спровоцировать - отлично. А чем еще можно спровоцировать "этого мужика"? Не той одеждой, не таким взглядом, высоким или низким ростом, прической, татуировкой? Мужики, они же такие трепетные, и за себя не отвечают - как что-то ему сказали, так он себя не помнит и лезет драться. Как увидел короткую юбку - себя не помнит и бежит насиловать. Может, тогда "мужиков" пора дееспособности лишать? Ну раз они за себя не отвечают. Вы тоже, как я понимаю, в ответ на слова готовы кинуться на оппонента с кулаками? Ну так у меня для вас плохие новости - если в ответ на любые слова человек что-то кому-то ломает, то он часто получает срок. Вы это, пожалуйста, запомните на будущее, а то мало ли...
    13 января, Гость   Ответить
  • Могла и спровоцировать, девушки, да и женщины за языком часто не следят вообще, позволяют себе высказывать конкретные оскорбления, т.к. знают что в большинстве случаев мужчина не станет бить девку, воспитание с детства не позволяет и этим они явно злоупотребляют. Если бы выхватывали каждый раз за свои слова - следили бы за языком. Но тут возможно она не на того напала, вот и огреблась.
    13 января, Гость   Ответить
  • "как девочка (мальчик)-одуванчик робко делает вежливое замечание" --- Гость, на самом деле полно таких бычар, которые кидаются на людей просто потому, что на них косо посмотрели, либо что-то "не то" сказали. ПМС у мужиков, видимо, тоже бывает часто.
    13 января, Гость   Ответить
  • "А Вы не думаете, что школьница-подросток 15 лет " --- Гость, ну давайте сейчас как базарная бабка гадать будете, что там еще было. Есть факты, что здоровый мужик напал на подростка и сломал подростку нос. А ваши домыслы - это бабкины сплетни.
    13 января, Гость   Ответить
  • ПМС придумали курицы, чтобы отмазать свое ничегонеделанье и тупость.
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, Могла и спровоцировать, девушки, да и женщины за языком часто не следят вообще, ----- +++++++++++++++++++++
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, написано, что хаски кинулась на собачку этой девочки.
    13 января, Гость   Ответить
  • Но тут возможно она не на того напала, вот и огреблась.- А можно нескромный вопрос? А ежели бы за языком "не следил" амбал под два метра ростом с парой приятелей? Они бы тоже "выхватили"? Или внезапно бы оказалось, что "мужик", которого так легко спровоцировать, оказывается, вполне может сдерживаться? Ну потому что от амбала легко можно огрести в ответ, а от девочки 15 лет - очень вряд ли. А сколько слов, какие запятые)))
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, Есть факты, -------- Ваши факты это следствие, а причина какая?
    13 января, Гость   Ответить
  • "Но тут возможно она не на того напала, вот и огреблась." --- Гость, тебя тётеньки не любят? Ты оправдываешь то, что здоровый мужик избил школьницу и одобряешь его преступление. Моральный облик твой всем ясен. Не зря тебя тётеньки не любят.
    13 января, Гость   Ответить
  • Вы забываете, что там еще бабушки были, они видели и слышали, что происходило - а какая разница? Мужик целый, у подростка сломан нос. Напомните, какая статья УК позволяет что-то ломать человеку в ответ на слова?
    13 января, Гость   Ответить
  • Девушкам рекомендую всё время при себе носить перцовый баллончик. Чтобы в ответ на нападение подобных бычар или их собак можно было им в рожу пульнуть перцовым облаком.
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, ну вообще то все везде загажено ,и собак становится больше,идешь по тропинке-слева гуано и обосанным снегом,справа та же картина
    14 января, Гость   Ответить
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