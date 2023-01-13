В Новосибирске хозяин агрессивной собаки сломал школьнице нос

Родственники пострадавшей написали заявление в полицию

13 января 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Новосибирске хозяин хаски избил 16-летнюю школьницу поводком и сломал ей нос, пишет "КП-Новосибирск".

Всё произошло 11 января около дома № 73 по улице Лейтенанта Амосова. Со слов старшей сестры пострадавшей, в тот день девушка пошла выгуливать йоркширского терьера, и практически сразу же на её питомца напала крупная хаски без поводка и намордника.

Школьница бросилась защищать своего питомца, как тут же появился хозяин агрессивной собаки. В ответ на замечание о том, что больших собак надо выгуливать с поводком, он начал оскорблять девушку, а когда она направилась в сторону подъезда, догнал, прижал к стене и ударил кулаком в лицо, продолжая оскорблять и угрожать. Находящиеся поблизости пенсионерки решили не вмешиваться в конфликт и просто ушли, что затем сделал и нападавший. Родственники пострадавшей заявили на злоумышленника в полицию. В тот же день его задержали.