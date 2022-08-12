В Омске частично обрушилось пятиэтажное здание

Частичное обрушение пятиэтажного многоквартирного жилого дома произошло в Омске. Как сообщает ТАСС, по предварительной информации, пострадавших в инциденте нет.

На место прибыли сотрудники МЧС, скорой помощи, главы региональных ведомств и мэр Сергей Шелест, который уже дал поручение оперативно подготовить места для временного размещения жильцов и маневренный фонд для расселение. Всего из дома эвакуировали 40 человек.

Предварительной причиной произошедшего является ветхое состояние дома. На месте происшествия от МЧС задействовали 47 человек и 12 единиц пожарно-спасательной техники.