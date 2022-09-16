Вспыхнул как спичка: в Китае сгорел 200-метровый небоскреб

В китайском городе Чанша сгорел 42-этажный небоскреб, служивший офисом для компании China Telecom. Об этом сообщает телеканал CCTV.

В тушении пожара участвовали около 300 человек и почти 40 единиц техники. Количество жертв на данный момент не подсчитано, но оно может исчисляться несколькими сотнями человек.

По данным журналистов, в 42-этажном небоскрёбе хранилось около 35 тонн топлива для серверов.