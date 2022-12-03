Защитница бездомных собак выпорола мальчика в Новосибирске

В Новосибирске защитница бездомных собак устроила порку 11-летнему мальчику, который, по её мнению, дразнил животных, пишет «КП-Новосибирск».

По данным издания, уже два года на пустыре между жилмассивом «Просторный» и ЖК «Акварельный» обитает стая дворняг, за которой ухаживает местная жительница. Женщина не только подкармливает псов, но и построила им домики из мусора и утеплила. В итоге только за год их численность выросла до девяти особей. Люди жаловались на собак властям, но толку это не дало. Вызывали и специалистов из Центра по проблемам домашних животных. Однако и в этом случае ситуация не увенчалась успехом.

«Они приехали, собаки разбежались. Когда сотрудники службы отлова сломали собачьи шалаши, вышла тётка с ротвейлером — та самая наша зооактивистка — и всех разогнала, ещё и клетку этой службе поломала. С тех пор поймать собак и стерилизовать никто не берётся», — рассказала местная жительница, отметив, что собаки нападают на прохожих и пугают детей.

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Соседи упрашивали защитницу, которая, по данным издания, работает в детском спортивном центре, прекратить подкармливать псов, но та в ответ ругается. А забрать животных или пристроить на передержку также отказывается.

Более того, в феврале этого года женщина напала на ребёнка, который вместе с друзьями гулял на пустыре.

«Дети взбирались наверх, подходили ближе к лагерю собак, те их замечали и бежали за детьми с лаем, а дети на ледянках съезжали вниз. Вдруг откуда ни возьмись появилась их защитница с ротвейлером. Собака была без поводка и намордника. Женщина решила, что дети дразнят собак, и стала прогонять их, в итоге смогла догнать моего сына, потому что у него больные ноги», — рассказала мама мальчика.

По её словам, ребёнок к собакам не лез, но защитницу это не остановило.

«Активистка накинулась на него с угрозами: „Стой, а то ротвейлера натравлю“. Подбежала, он упал — она склонилась над ним и стала бить шлейкой. А вокруг — собаки. Ребёнка спасли соседки: они увидели заварушку в окно, выбежали, стали снимать на видео и отбивать нашего сына», — рассказала сибирячка, отметив, что к разборкам затем подключились и бродячие собаки, одна из которых укусила шестилетнего ребёнка за ногу.

На следующий день обе мамы написали заявления в полицию, а также зафиксировали укусы и побои.

По словам матери пострадавшего ребёнка, следователь возбудил уголовное дело по статье об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью, потому что ротвейлер считается опасной породой собак.

Однако спустя девять месяцев дело так и не сдвинулось — только следователь поменялся. «Соседи говорят, что у этой собачницы есть родственники в полиции, мы переживаем», — посетовала женщина. Связаться с самой активисткой журналистам не удалось, отмечает «КП-Новосибирск».