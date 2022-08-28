Житель Алтая незаконно спилил деревья на продажу и попался полиции

В Рубцовском районе Алтайского края мужчина незаконно спилил деревья на продажу, сообщили в региональном МВД.

Отмечается, что в районе села Куйбышево пограничники заметили автомобиль УАЗ с чурками в кузове. Они остановили машину и вызвали полицейских.

Выяснилось, что 44-летний мужчина незаконно спилил десять сухостойных сосен в Шелковинском участковом лесничестве Ракитовского лесничества.

Фото: 22.мвд.рф

«Сотрудники полиции изъяли 73 чурки, бензопилу и автомобиль. Свою вину мужчина отрицать не стал. Он пояснил, что сухостойные деревья спилил для продажи их на дрова жителям Угловского района и города Рубцовска», — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по статье 158 УК РФ («Кража»).