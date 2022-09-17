Жительница Бийска пыталась найти работу, но стала жертвой мошенников

Женщина выполняла все указания человека, который говорил с ней, а через некоторое время её деньги исчезли

17 сентября 2022, 16:45, Илья Звягинцев

65-летняя жительница Бийска стала жертвой мошенников во время поисков работы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Бийчанка разговаривала по телефону с девушкой, которая представилась специалистом по подбору персонала.

Мошенница предложила жертве установить на телефон специальное приложение, а когда пенсионерка перешла по ссылке, с её банковского счёта списалось 200 тысяч рублей.

Когда бийчанка поняла, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию.

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