Жительница Бийска пыталась найти работу, но стала жертвой мошенников

65-летняя жительница Бийска стала жертвой мошенников во время поисков работы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Бийчанка разговаривала по телефону с девушкой, которая представилась специалистом по подбору персонала.

Мошенница предложила жертве установить на телефон специальное приложение, а когда пенсионерка перешла по ссылке, с её банковского счёта списалось 200 тысяч рублей.

Когда бийчанка поняла, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию.