Жительница Бийска пыталась найти работу, но стала жертвой мошенников
Женщина выполняла все указания человека, который говорил с ней, а через некоторое время её деньги исчезли
17 сентября 2022, 16:45, Илья Звягинцев
65-летняя жительница Бийска стала жертвой мошенников во время поисков работы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
Бийчанка разговаривала по телефону с девушкой, которая представилась специалистом по подбору персонала.
Мошенница предложила жертве установить на телефон специальное приложение, а когда пенсионерка перешла по ссылке, с её банковского счёта списалось 200 тысяч рублей.
Когда бийчанка поняла, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию.
Мужчина по просьбе знакомой продал её машину, но вырученные 350 тысяч рублей возвращать не стал
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