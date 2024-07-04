Путин не видит возможности заключения соглашения по Украине через посредника

Во время общения с журналистами в Астане он отметил, что Кремль всегда выступает за переговоры

04 июля 2024, 21:59, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит возможности заключения договоренностей по Украине через посредника, так как у него не может быть необходимых полномочий. Об этом сообщает телеканал "360".

Во время общения с журналистами в Астане он отметил, что Кремль всегда выступает за переговоры. Вместе с тем Путин подчеркнул, что окончательно завершить конфликт через посредников ему кажется маловероятным.

"Прежде всего потому, что вряд ли посредник будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы", – сказал Путин.

Более того, по словам президента, посредник не может быть наделен полномочиями, чтобы даже довести к подписанию окончательных документов. Вместе с тем президент подчеркнул, что Москва приветствует посредничество, отметив деятельность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе переговорного процесса в Стамбуле.