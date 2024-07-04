Путин не видит возможности заключения соглашения по Украине через посредника
Во время общения с журналистами в Астане он отметил, что Кремль всегда выступает за переговоры
04 июля 2024, 21:59, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит возможности заключения договоренностей по Украине через посредника, так как у него не может быть необходимых полномочий. Об этом сообщает телеканал "360".
Во время общения с журналистами в Астане он отметил, что Кремль всегда выступает за переговоры. Вместе с тем Путин подчеркнул, что окончательно завершить конфликт через посредников ему кажется маловероятным.
"Прежде всего потому, что вряд ли посредник будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы", – сказал Путин.
Более того, по словам президента, посредник не может быть наделен полномочиями, чтобы даже довести к подписанию окончательных документов. Вместе с тем президент подчеркнул, что Москва приветствует посредничество, отметив деятельность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе переговорного процесса в Стамбуле.
22:22:44 04-07-2024
Тем не менее, снова - здорОво, как не было этих 2х лет :
АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Стамбульские договоренности между Россией и Украиной могут послужить основой для возобновления диалога, заявил Владимир Путин на встрече «ШОС плюс» в Астане.
«Стамбульские договоренности остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров», — сказал российский лидер.
Путин напомнил, что глава украинской делегации парафировал те соглашения, следовательно, они «вполне устраивали Украину».
Россия же никогда не отказывалась от переговоров и сейчас готова их продолжить, подчеркнул президент.
07:21:29 05-07-2024
Соглашение будет писать победитель. Проигравший подпишет любые. Слишком далеко уже зашли, а не судят только победителей