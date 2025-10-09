Рисуй, пока молодой. ТВК "Гранд Арена" проводит детский художественный конкурс

Изобразите свой идеальный дом и получите шанс выиграть призы от ТВК и студии рисования "ProИЗО"

ТВК "Гранд Арена" – место, где выбирают кафель, ламинат и обои. Пока родители внимательно изучают диваны и шкафы мечты, дети скучают, желая, чтобы это поскорее закончилось. Но разве не они – самые честные и креативные "домоведы"? Ведь кто, как не дети, способны увидеть в обычной комнате сказочный замок или, например, космический корабль? ТВК "Гранд Арена" решил подарить ребятам возможность поделиться своим видением дома, объявив конкурс детских рисунков "Мой дом".

Кто может участвовать?

Участвовать в конкурсе могут все дети от 6 до 14 лет.

Что нужно рисовать?

Попросите ребенка нарисовать ответ на один из важнейших вопросов вселенной: "Что для тебя твой дом?" Это может быть замок принцессы с балдахином из "Гранд Арены" или космический корабль с кроватью-ракетой, подводная лодка, где шкаф – капитанская рубка. Или просто комната, где пахнет мамиными блинами и звучит папин смех.

В общем, рисуйте все, что связано с уютом, домом и семьей.

Выполнить работу нужно на листе бумаги формата А3 с помощью красок, карандашей или фломастеров – всего, что годится для творчества.

Куда принести рисунок?

Сначала его необходимо подписать согласно условиям конкурса, а затем принести по адресу: Барнаул, проспект Социалистический, 109, офис 110, в период с 6 октября по 10 ноября 2025 года.

Будут ли призы?

Призы, конечно, будут.

Топ-10 работ разместят на выставке в ТВК с 18 ноября по 5 декабря 2025 года. Также победители получат подарки от партнера ТВК – студии рисования для детей и взрослых "ProИЗО":

6–8 лет – абонементы на курсы "Звездочки", "Первые шаги", "Лепка. Волшебный пластилин";

9–11 лет – абонемент на курс "Креативное рисование";

12–14 лет – абонемент на курс "Акриловая живопись".

Кроме того, среди всех работ выберут 30 победителей, кто получит специальные подарки от ТВК "Гранд Арена".

«Мы хотим увидеть ваш дом через самое искреннее и доброе стекло – глаза ваших детей. Давайте вместе украсим этот серьезный взрослый мир яркими детскими рисунками», – говорят организаторы.

И напоминают родителям, которые собираются "немного помочь" с рисунком: детская искренность ценится больше, чем взрослые навыки выпускника художественной школы. Доверьтесь гениальности вашего ребенка. А еще лучше – приводите его в студию рисования для взрослых и детей "ProИЗО". Опытные педагоги и художники познакомят с миром искусства и помогут начинающим художникам развить даже скромные навыки рисования. Программа составлена так, что обучение приемам изобразительного искусства будет поэтапным и понятным. В "ProИЗО" уверены, что написать достойную картину можно в любом возрасте и с любым базовым уровнем знаний и умений.

Более подробно узнать о конкурсе можно в положении.

