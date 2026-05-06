Многие даже не знают об этой возможности, а она позволяет реально снизить платеж за период отсутствия

06 мая 2026, 17:44, ИА Амител

Как оплатить "коммуналку" без комиссии / Иллюстрация: Алексей Беленев для amic.ru

Если вы отсутствовали в городской квартире более пяти дней, коммунальные платежи могут быть пересчитаны, сообщил в интервью "Ленте.ру" Никита Чаплин, возглавляющий Союз дачников Подмосковья и являющийся депутатом Государственной думы. Он также дал советы по уменьшению расходов на коммунальные услуги во время вашего отсутствия.

Чаплин объяснил, что перерасчет возможен, если вас не было более пяти календарных дней подряд, включая дни отъезда и возвращения. Заявление на перерасчет нужно подать в течение 30 дней после возвращения в управляющую компанию, МФЦ или региональный оператор.

«Перерасчет может быть сделан для услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, газоснабжению (кроме отопления) и вывозу твердых коммунальных отходов. При наличии счетчиков перерасчет не требуется — достаточно передать актуальные показания», - добавил он.

Однако, если счетчиков нет или их установка невозможна, перерасчет все же возможен. Платежи за отопление и общедомовые нужды остаются неизменными и должны быть оплачены независимо от вашего отсутствия.

«Для подтверждения отсутствия можно предоставить проездные билеты, счета из гостиницы, справку от председателя СНТ, командировочное удостоверение или копии заграничного паспорта с отметками о пересечении границы», - отметил депутат.

Чаплин также заявил, что пенсионеры могут получить льготы по налогам: освобождение от налога на один жилой дом, один земельный участок и один гараж. В некоторых регионах предусмотрены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, если расходы превышают определенный процент от дохода семьи (около 22% на федеральном уровне).