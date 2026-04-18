В Госдуме рассказали, как россияне могут законно избавиться от долгов за ЖКХ

Жителей России отдельно предостерегли от попыток ждать истечения срока исковой давности

18 апреля 2026, 13:31, ИА Амител

Счет за ЖКУ. "Коммуналка" / Фото: amic.ru

Россияне с долгами за коммунальные услуги могут списать их через процедуру банкротства или договориться о рассрочке с управляющей компанией. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев в комментарии РИА Новости.

«Процедура банкротства — единственный законный механизм, позволяющий полностью списать долги, в том числе и коммунальные. По общему правилу, долги по ЖКХ, возникшие до подачи заявления о банкротстве, могут быть списаны по решению суда. Однако есть важные нюансы», — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что списание не касается текущих платежей: за услуги, начисленные уже в процессе рассмотрения дела, платить придется. Кроме того, суд может отказать, если установит, что человек сознательно уклонялся от оплаты. Само банкротство также связано с расходами, включая оплату услуг финансового управляющего.

«При этом, если долг составляет от 50 до 500 тысяч рублей, можно попробовать пройти процедуру внесудебного банкротства через МФЦ. Если сумма выше, то только через арбитражный суд», — пояснил Свищев.

Также можно договориться с управляющей компанией о реструктуризации долга, то есть о рассрочке. Это лучше, чем копить пени и доводить дело до суда.

Парламентарий напомнил о мерах поддержки: при высоких расходах на ЖКУ можно оформить субсидию, а для пенсионеров предусмотрены льготы по взносам на капремонт.

Он отдельно предостерег от попыток ждать истечения срока исковой давности.

«Это крайне рискованная стратегия. Во-первых, компания может подать в суд, и вы узнаете об этом, когда приставы уже спишут деньги с карты. Во-вторых, все это время будут начисляться пени и штрафы», — подчеркнул Свищев.

