БАДы могут лишь восполнить дефицит отдельных веществ, но не заменить комплексный подход к здоровью

20 мая 2026, 18:18, ИА Амител

БАДы / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Многие уверены, что генетика предопределяет наше здоровье и судьбу. Они списывают на гены избыточный вес, высокий уровень холестерина, сердечно-сосудистые заболевания и ускоренное старение. Однако известный врач и кандидат медицинских наук Римма Мойсенко в беседе с "Радио 1" рассказала о своей точке зрения.

«Генетика не является фатальной неизбежностью, а скорее картой, на которой отмечены наши потенциально слабые места. Понимая свои генетические особенности, мы можем скорректировать питание и образ жизни, чтобы снизить риски и даже "перехитрить" гены», — отметила она.

Мойсенко особо акцентирует внимание на важности генетического тестирования. Такой тест помогает выявить полиморфизмы и мутации, которые могут свидетельствовать о предрасположенности к различным заболеваниям. Например, информация о полиморфизме гена MTHFR, ответственного за усвоение фолиевой кислоты и витаминов группы B, позволяет подобрать наиболее эффективную форму фолатов для организма. Если результаты теста указывают на риск железодефицита, в рацион можно включить красное мясо и субпродукты, которые могут быть излишни для других людей, добавила врач.

Эксперт также предупреждает, что некоторые люди, узнав о своей генетике, стремятся к быстрому и легкому пути к здоровью, заменяя полноценное питание биологически активными добавками (БАДами). Однако Мойсенко указывает на то, что это не всегда оправданно.