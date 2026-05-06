Российским водителям посоветовали возить с собой бумажную копию одного документа
Автомобилистам также рекомендовали всегда держать под рукой контакты своей страховой компании
06 мая 2026, 19:02, ИА Амител
Российским водителям посоветовали возить с собой бумажную копию электронного полиса ОСАГО. Как пояснили РИА Новости в Российском союзе автостраховщиков, распечатка может пригодиться при проблемах со связью во время проверки документов сотрудниками Госавтоинспекции.
В организации отметили, что при сбоях интернета инспектор не сможет проверить данные через служебный онлайн-сервис. В таком случае наличие бумажной версии полиса поможет подтвердить факт страхования.
«В этой ситуации распечатанный на обычном бумажном листе полис ОСАГО, ранее оформленный в электронном виде, поможет доказать, что водитель исполнил обязанность по страхованию своей ответственности. Так что такую распечатку желательно иметь», — объяснили страховщики.
Кроме того, автомобилистам рекомендовали всегда держать под рукой контакты своей страховой компании. Это позволит быстрее сообщить о ДТП или оперативно получить консультацию специалистов в случае возникновения спорных ситуаций на дороге.
19:34:54 06-05-2026
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Последний раз остановили весной прошлого года, предпоследний в 2020 году, больше не помню. Ни разу страховку не "нюхали", сразу счастливого пути желали