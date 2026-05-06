Российским водителям посоветовали возить с собой бумажную копию одного документа

Автомобилистам также рекомендовали всегда держать под рукой контакты своей страховой компании

06 мая 2026, 19:02, ИА Амител

Водитель за рулем / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Российским водителям посоветовали возить с собой бумажную копию электронного полиса ОСАГО. Как пояснили РИА Новости в Российском союзе автостраховщиков, распечатка может пригодиться при проблемах со связью во время проверки документов сотрудниками Госавтоинспекции.

В организации отметили, что при сбоях интернета инспектор не сможет проверить данные через служебный онлайн-сервис. В таком случае наличие бумажной версии полиса поможет подтвердить факт страхования.

«В этой ситуации распечатанный на обычном бумажном листе полис ОСАГО, ранее оформленный в электронном виде, поможет доказать, что водитель исполнил обязанность по страхованию своей ответственности. Так что такую распечатку желательно иметь», — объяснили страховщики.

Кроме того, автомобилистам рекомендовали всегда держать под рукой контакты своей страховой компании. Это позволит быстрее сообщить о ДТП или оперативно получить консультацию специалистов в случае возникновения спорных ситуаций на дороге.