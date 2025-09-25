"Ростелеком" наградил журналиста за текст о нейросетях и защите от кибермошенников

Компания поощрила автора в рамках конкурса "Сибирь.ПРО"

Награждение в конкурсе "Сибирь.ПРО" / Фото предоставлено "Ростелекомом"

"Ростелеком" поощрил лучшие работы о цифровых технологиях и достижениях молодых сибирских авторов в рамках церемонии награждения XX Межрегионального конкурса журналистского мастерства "Сибирь.ПРО". Его проводят при поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.

Юбилейное мероприятие собрало журналистов со всех регионов СФО. Церемония состоялась в студии ГТРК "Новосибирск", ее транслировали в прямом эфире на канале "Сибирь 24".

«Сегодня мы с вами подводим итоги юбилейного конкурса. Он привлек лучших представителей средств массовой информации, задал вектор развития, вектор служения Отечеству. Убежден, что "Сибирь.ПРО" ждет большое будущее, и участникам проекта – настоящим профессионалам, энергичным, ищущим и неравнодушным – предстоит еще многое сказать своей аудитории», – сказал полномочный представитель президента в Сибири Анатолий Серышев.

Компания "Ростелеком" много лет становится генеральным партнером конкурса и поддерживает номинации "Цифровая Сибирь" и "Молодая Сибирь". В этом году лучшим материалом о технологиях выбрали сюжет корреспондента 12 канала Юлии Думановой из Омска. Работа рассказывает о применении искусственного интеллекта для противодействия киберпреступлениям. Победу в номинации "Молодая Сибирь" среди авторов печатных и интернет-СМИ одержала Дарья Костицына из газеты "Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области". Она рассказала о молодом пилоте авиакомпании "Северсталь" Анастасии Тушенковой. В категории "Журналист электронного СМИ" лучшим стал видеосюжет корреспондента ГТРК "Кузбасс" Остапа Григорьянца. Героем материала выступил кузбасский школьник, который изобрел прибор для поиска людей в лесу по звуку.

«Для "Ростелекома" большая ценность быть частью сообщества "СибирьПРО", так как всех нас объединяет общая цель – процветание сибирского региона. Мы видим в журналистах партнеров, которые остро чувствуют потребности общества и раскрывают в работах самые злободневные темы», – добавил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО "Ростелеком" Николай Зенин.

Победители "Сибирь.ПРО" примут участие в 15-й "Сибирской медианеделе". Они отправятся в пресс-тур в Красноярск и посетят ряд ключевых объектов региона, в том числе новый учебный класс "Ростелекома" в Красноярском колледже радиоэлектроники и информационных технологий.

