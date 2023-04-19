Шашлычную "У Григорича" в Барнауле огородили бетонными блоками

Заехать на придорожный участок вдоль Змеиногорского тракта теперь не получится

19 апреля 2023, 12:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле территорию рядом с кафе "У Григорича" на Змеиногорском тракте огородили бетонными блоками, пишет "Толк".

Как пояснил представитель подрядчика, блоки и дорожные барьеры нужны для того, чтобы огородить стройплощадку.

"Заехать на придорожный участок вдоль Змеиногорского тракта теперь не получится. Доступ сюда закрыт, начиная от кольца на действующей развязке, заканчивая парковкой у кафе. Кроме того, такими же блоками огородили участок со стороны Южного тракта", – отмечает издание.

Фото: amic.ru

Напомним, известное кафе "У Григорича" пойдёт под снос ради строительства развязки за 2,9 млрд рублей. Шашлычная переедет в новый придорожный сервис, который уже возвели неподалёку. Новый комплекс занимает участок 1,9 га. Площадь помещений составит более 3 тыс. кв. метров. По планам новый сервис наполнят столовая, кафе, мини-магазин, душевая для дальнобойщиков. На втором этапе откроется гостиница. Заработает новое заведение в начале мая.