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Фото умершей двухлетней девочки использовали в рекламе сибирские ритуальщики

Мать ребёнка рассказала, что никакого разрешения на это не давала

18 мая 2023, 18:11, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Новосибирской области работники похоронного агентства незаконно использовали в рекламе фотографию умершего ребёнка, пишет "КП-Новосибирск".

Двухлетняя девочка умерла три года назад. Накануне матери ребёнка позвонили знакомые и сказали, что на кладбище увидели рекламное надгробие с фотографией её дочери.

"Я была в шоке. Никакого разрешения мы на это не давали", – рассказала сибирячка.

Она стала разбираться, и выяснилось, что фото ребёнка использовало то агентство ритуальных услуг, где заказывали надгробие.

"Меня заверили, что рекламу уберут. Сделали они это или нет, я пока не знаю", – пояснила женщина изданию.

В агентстве отрицают инцидент. Как пояснил юрист Константин Зиновьев, использование фото умершего ребёнка без согласия родителей – нарушение, за которое можно потребовать возмещения морального вреда, если есть подтверждение – фото или видеозаписи.

Новосибирская область дети права человека

Комментарии 2

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Элен без ребят

20:51:20 18-05-2023

некоторые люди так оскотинились, что ничего человеческого в них не осталось. и таких, к сожалению, с каждым годом все больше.

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Гость

09:35:44 19-05-2023

Элен без ребят (20:51:20 18-05-2023) некоторые люди так оскотинились, что ничего человеческого в ... Это точно. На Михайловском кладбище нашей дочке, 10 лет ей было как умерла, мы сделали временную пластиковую оградку, дак на следующий же день ее украли вместе с игрушками. Уроды, нет слов....

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