Фото умершей двухлетней девочки использовали в рекламе сибирские ритуальщики

Мать ребёнка рассказала, что никакого разрешения на это не давала

18 мая 2023, 18:11, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Новосибирской области работники похоронного агентства незаконно использовали в рекламе фотографию умершего ребёнка, пишет "КП-Новосибирск".

Двухлетняя девочка умерла три года назад. Накануне матери ребёнка позвонили знакомые и сказали, что на кладбище увидели рекламное надгробие с фотографией её дочери.

"Я была в шоке. Никакого разрешения мы на это не давали", – рассказала сибирячка.

Она стала разбираться, и выяснилось, что фото ребёнка использовало то агентство ритуальных услуг, где заказывали надгробие.

"Меня заверили, что рекламу уберут. Сделали они это или нет, я пока не знаю", – пояснила женщина изданию.

В агентстве отрицают инцидент. Как пояснил юрист Константин Зиновьев, использование фото умершего ребёнка без согласия родителей – нарушение, за которое можно потребовать возмещения морального вреда, если есть подтверждение – фото или видеозаписи.