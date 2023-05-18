Фото умершей двухлетней девочки использовали в рекламе сибирские ритуальщики
Мать ребёнка рассказала, что никакого разрешения на это не давала
18 мая 2023, 18:11, ИА Амител
В Новосибирской области работники похоронного агентства незаконно использовали в рекламе фотографию умершего ребёнка, пишет "КП-Новосибирск".
Двухлетняя девочка умерла три года назад. Накануне матери ребёнка позвонили знакомые и сказали, что на кладбище увидели рекламное надгробие с фотографией её дочери.
"Я была в шоке. Никакого разрешения мы на это не давали", – рассказала сибирячка.
Она стала разбираться, и выяснилось, что фото ребёнка использовало то агентство ритуальных услуг, где заказывали надгробие.
"Меня заверили, что рекламу уберут. Сделали они это или нет, я пока не знаю", – пояснила женщина изданию.
В агентстве отрицают инцидент. Как пояснил юрист Константин Зиновьев, использование фото умершего ребёнка без согласия родителей – нарушение, за которое можно потребовать возмещения морального вреда, если есть подтверждение – фото или видеозаписи.
20:51:20 18-05-2023
некоторые люди так оскотинились, что ничего человеческого в них не осталось. и таких, к сожалению, с каждым годом все больше.
09:35:44 19-05-2023
Элен без ребят (20:51:20 18-05-2023) некоторые люди так оскотинились, что ничего человеческого в ... Это точно. На Михайловском кладбище нашей дочке, 10 лет ей было как умерла, мы сделали временную пластиковую оградку, дак на следующий же день ее украли вместе с игрушками. Уроды, нет слов....