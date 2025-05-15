Сибирские школьники и студенты побывали на экскурсии в "Салаире"

Развитие экотуризма поддержал благотворительный фонд "Мой Алтай"

15 мая 2025, 11:00, ИА Амител

Серия экскурсий "Цветущая тайга" / Фото: "Мой Алтай"

С 30 апреля по 4 мая 2025 года национальный парк "Салаир" принимал гостей на экскурсиях "Цветущая тайга". Более 200 человек из разных уголков Сибири побывали на восьмикилометровом кольцевом маршруте по живописным местам Тогульского района – урочищам Вятское и Кутеляпка. За шесть часов участники смогли не только насладиться красотой природы, но и узнать много нового о геологии, палеонтологии и редких растениях, расцветающих весной.

Парк "Салаир" занимает 160 тысяч га на границе Алтайского края и Кузбасса. Он известен своим природным богатством: здесь растет около 700 видов сосудистых растений, в том числе 29 – из Красной книги Алтайского края и девять – из Красной книги России. В лесах обитает 231 вид позвоночных животных, и многие из них находятся под охраной: 44 вида – на краевом уровне, 12 – на федеральном.

Серия экскурсий "Цветущая тайга" / Фото: "Мой Алтай"

Первыми маршрут прошли участники международной конференции "Горные экосистемы Южной Сибири", приуроченной к юбилеям парка и Тигирекского заповедника. Затем к экскурсиям присоединились студенты техникумов из Заринска и Троицкого. Особенным моментом стало выступление юных хористов из Барнаула – ребята из детской школы искусств № 6 исполнили гимн парка.

Благотворительный фонд "Мой Алтай" помог организовать поездки для школьников и студентов из Барнаула и Заринска, выделив более 70 тыс. рублей на проезд и раздаточные материалы. Из них 20 тыс. рублей на экологические цели предоставила компания "Эквилибриум" из Тюмени. Благодаря взносам молодые участники смогли побывать на экскурсиях и узнать больше о природе родного края.

Сотрудники национального парка и Тигирекского заповедника благодарят фонд "Мой Алтай" за помощь. Проект вызвал живой отклик и показал, что интерес к экотуризму растет. "Салаир" становится все более заметной точкой притяжения как центр познания и бережного отношения к природе.

ОПБФ "Мой Алтай"; ИНН 2221260508

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