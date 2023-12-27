Сибирякам рассказали, чем будут кормить заключенных на Новый год и Рождество
Зразы, биточки, салаты, пельмени и многое другое
27 декабря 2023, 16:29, ИА Амител
Праздничное меню для заключенных, отбывающих наказание в Кемеровской области, будет не хуже, чем в домах многих россиян, пишет "Сибдепо" со ссылкой на региональную ФСИН.
"В исправительных учреждениях и СИЗО будут кормить разными блюдами. На обед – зразы, биточки, тефтели, на гарнир картофель. Будут и различные салаты", – отмечает издание.
31 декабря и 1 января на ужин заключенные получат жаркое по-домашнему с говядиной или свининой или азу по-татарски с картофелем, салат яичный с маринованными огурчиками или салат с печенью и морковью. Также будут пельмени и вареники.
7 января на обед приготовят борщ с квашеной или свежей капустой, щи, рассольник, плов с говядиной, салаты с печенью или курицей и яичными блинами, оливье. На ужин – рыбный пирог с картофелем и винегрет.
"Ассортимент и количество продуктов позволяют организовать приготовление разнообразных блюд", – рассказали изданию в ведомстве.
16:33:07 27-12-2023
Чо, типа там уже гарантированно лучше, чем здесь становится?
16:43:53 27-12-2023
На наши налоги , этот банкет .
16:53:08 27-12-2023
И зачем нам это знать?
16:56:13 27-12-2023
а жирно им не будет?
16:59:01 27-12-2023
А ещё кино, самодеятельность, подарки от благотворителей...может пенсионерам массово в тюрьму переселиться? А что, режим, прогулки, посильный труд, общение и сбалансированное по БЖУ питание и коммуналку не нужно платить, и об одежде не нужно беспокоиться.
18:08:14 27-12-2023
Лена (16:59:01 27-12-2023) А ещё кино, самодеятельность, подарки от благотворителей...м... Я бы туда переселил таких как собчак\киркоров\ивлеву\ и прочую звёздную болезнь. им там самое место.
17:45:56 27-12-2023
Многим пенсионерам такое и не снилось.
11:12:04 28-12-2023
А я не пенсионер и Пашу посменно на заводе ,и праздники и не праздники .Но такое меню мне не светит с нашими зарплатами и ценами
12:14:29 28-12-2023
Наталья (11:12:04 28-12-2023) А я не пенсионер и Пашу посменно на заводе ,и праздники и не... плохо пашете, раз не можете себе позволить борщ и тефтели.
13:26:45 29-12-2023
Гость (12:14:29 28-12-2023) плохо пашете, раз не можете себе позволить борщ и тефтели.... У нас-кто не работает ,тот ест.Вспомните "Операцию "Ы" и другие приключения Шурика."
11:52:02 28-12-2023
А чем будут кормить наших героев на передовой, интересно? Можете не отвечать, и так понятно
12:13:12 28-12-2023
ну так разрекламировали, что кажется что там санаторий