НОВОСТИОбщество

Сибирякам рассказали, чем будут кормить заключенных на Новый год и Рождество

Зразы, биточки, салаты, пельмени и многое другое

27 декабря 2023, 16:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Праздничное меню для заключенных, отбывающих наказание в Кемеровской области, будет не хуже, чем в домах многих россиян, пишет "Сибдепо" со ссылкой на региональную ФСИН.

"В исправительных учреждениях и СИЗО будут кормить разными блюдами. На обед – зразы, биточки, тефтели, на гарнир картофель. Будут и различные салаты", – отмечает издание.

31 декабря и 1 января на ужин заключенные получат жаркое по-домашнему с говядиной или свининой или азу по-татарски с картофелем, салат яичный с маринованными огурчиками или салат с печенью и морковью. Также будут пельмени и вареники.

7 января на обед приготовят борщ с квашеной или свежей капустой, щи, рассольник, плов с говядиной, салаты с печенью или курицей и яичными блинами, оливье. На ужин – рыбный пирог с картофелем и винегрет.

"Ассортимент и количество продуктов позволяют организовать приготовление разнообразных блюд", – рассказали изданию в ведомстве.

Фото: pixabay.com

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НОВОСТИОбщество
Кемеровская область Новый год

Комментарии 12

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Гость

16:33:07 27-12-2023

Чо, типа там уже гарантированно лучше, чем здесь становится?

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Ева

16:43:53 27-12-2023

На наши налоги , этот банкет .

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Гость

16:53:08 27-12-2023

И зачем нам это знать?

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Евнух

16:56:13 27-12-2023

а жирно им не будет?

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Лена

16:59:01 27-12-2023

А ещё кино, самодеятельность, подарки от благотворителей...может пенсионерам массово в тюрьму переселиться? А что, режим, прогулки, посильный труд, общение и сбалансированное по БЖУ питание и коммуналку не нужно платить, и об одежде не нужно беспокоиться.

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Дима

18:08:14 27-12-2023

Лена (16:59:01 27-12-2023) А ещё кино, самодеятельность, подарки от благотворителей...м... Я бы туда переселил таких как собчак\киркоров\ивлеву\ и прочую звёздную болезнь. им там самое место.

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Гость

17:45:56 27-12-2023

Многим пенсионерам такое и не снилось.

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Наталья

11:12:04 28-12-2023

А я не пенсионер и Пашу посменно на заводе ,и праздники и не праздники .Но такое меню мне не светит с нашими зарплатами и ценами

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Гость

12:14:29 28-12-2023

Наталья (11:12:04 28-12-2023) А я не пенсионер и Пашу посменно на заводе ,и праздники и не... плохо пашете, раз не можете себе позволить борщ и тефтели.

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Афиноген

13:26:45 29-12-2023

Гость (12:14:29 28-12-2023) плохо пашете, раз не можете себе позволить борщ и тефтели.... У нас-кто не работает ,тот ест.Вспомните "Операцию "Ы" и другие приключения Шурика."

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Гость

11:52:02 28-12-2023

А чем будут кормить наших героев на передовой, интересно? Можете не отвечать, и так понятно

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Гость

12:13:12 28-12-2023

ну так разрекламировали, что кажется что там санаторий

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