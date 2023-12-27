Сибирякам рассказали, чем будут кормить заключенных на Новый год и Рождество

Зразы, биточки, салаты, пельмени и многое другое

27 декабря 2023, 16:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Праздничное меню для заключенных, отбывающих наказание в Кемеровской области, будет не хуже, чем в домах многих россиян, пишет "Сибдепо" со ссылкой на региональную ФСИН.

"В исправительных учреждениях и СИЗО будут кормить разными блюдами. На обед – зразы, биточки, тефтели, на гарнир картофель. Будут и различные салаты", – отмечает издание.

31 декабря и 1 января на ужин заключенные получат жаркое по-домашнему с говядиной или свининой или азу по-татарски с картофелем, салат яичный с маринованными огурчиками или салат с печенью и морковью. Также будут пельмени и вареники.

7 января на обед приготовят борщ с квашеной или свежей капустой, щи, рассольник, плов с говядиной, салаты с печенью или курицей и яичными блинами, оливье. На ужин – рыбный пирог с картофелем и винегрет.