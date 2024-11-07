Скамейки убирают из общественных мест в Барнауле
Обратно их вернут после потепления
07 ноября 2024, 21:10, ИА Амител
В Барнауле продолжается подготовка общественных пространств к зиме. Специалисты МБУ "Благоустройство и озеленение" активно убирают парковые диваны, скамейки и урны с различных городских территорий, отметили в пресс-службе мэрии.
7 ноября работы по уборке проходят на проспекте Ленина, от улицы Партизанской до площади Октября. Ранее скамейки были убраны с улиц Мало-Тобольской, набережной реки Оби, в скверах на пересечении улиц 80-й Гвардейской Дивизии и Эмилии Алексеевой, на проспекте Красноармейском и улице Папанинцев, по улице Короленко и в сквере "Сова".
Важно отметить, что ежегодная уборка скамеек проводится в конце октября – начале ноября. Это необходимо, чтобы они не мешали снегоуборочной технике, которая может повредить их, когда сметает снег. Кроме того, осадки и реагенты могут разрушить материалы, из которых сделаны скамейки, поэтому их своевременная уборка важна для сохранения их целостности.
00:06:53 08-11-2024
Спасибо, что предупредили! Я как раз собирался посидеть в этом районе, уже который год, и вот опять... не успел...
06:15:41 08-11-2024
Каждый год одно и то же. Почему в других городах зимой можно стряхнуть снег рукой, присесть на скамейку? Зимой люди не гуляют? Жизнь замирает? Много лет езжу в командировки по всей стране. Даже фотографировала зимние скамейки везде. Только в Барнауле думают о сохранности скамеек, а не об удобстве для людей
09:45:34 08-11-2024
Житель Барнаула (06:15:41 08-11-2024) Каждый год одно и то же. Почему в других городах зимой можно... Потому что город не для людей
09:37:30 08-11-2024
Всё против людей! Да и где человеку присесть передохнуть? Особенно пожилому? Разве всегда морозные и снежные зимы? Ведь часто и -2, -10. Неприятно. Не думают о людях.
19:53:21 09-11-2024
Гость (09:37:30 08-11-2024) Всё против людей! Да и где человеку присесть передохнуть? Ос... Ну это же надо нанимать дворников, которые будут выгребать этот снег из-под скамеек, который спецтехника не может убрать. А откуда же такие деньжищА у города! ))
11:42:29 08-11-2024
Все в городе конец цивилизации, ни скамеек, ни урн, мусор, грязь, все заплёвано. Пожилым, мамочкам с колясками с детьми негде присесть отдохнуть. Городская власть совершенно не думает о людях.
14:31:57 09-11-2024
Вспомните Ленинский проспект 60-х, 70-х, годов. Море скамеек! И зимой, и летом! А сейчас ни летом, ни зимой. Поэтому, по аллейке никто и не гуляет. Присесть - то негде! Ни молодым, ни пожилым, ни мамам с колясками. И вопрос: аллея тогда зачем? Листья по осени убирать? Или просто "чтобы было"?