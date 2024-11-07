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Скамейки убирают из общественных мест в Барнауле

Обратно их вернут после потепления

07 ноября 2024, 21:10, ИА Амител

Вывоз скамеек / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула
Вывоз скамеек / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

В Барнауле продолжается подготовка общественных пространств к зиме. Специалисты МБУ "Благоустройство и озеленение" активно убирают парковые диваны, скамейки и урны с различных городских территорий, отметили в пресс-службе мэрии.

7 ноября работы по уборке проходят на проспекте Ленина, от улицы Партизанской до площади Октября. Ранее скамейки были убраны с улиц Мало-Тобольской, набережной реки Оби, в скверах на пересечении улиц 80-й Гвардейской Дивизии и Эмилии Алексеевой, на проспекте Красноармейском и улице Папанинцев, по улице Короленко и в сквере "Сова".

Важно отметить, что ежегодная уборка скамеек проводится в конце октября – начале ноября. Это необходимо, чтобы они не мешали снегоуборочной технике, которая может повредить их, когда сметает снег. Кроме того, осадки и реагенты могут разрушить материалы, из которых сделаны скамейки, поэтому их своевременная уборка важна для сохранения их целостности.

Барнаул Благоустройство

Комментарии 7

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Гость

00:06:53 08-11-2024

Спасибо, что предупредили! Я как раз собирался посидеть в этом районе, уже который год, и вот опять... не успел...

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Житель Барнаула

06:15:41 08-11-2024

Каждый год одно и то же. Почему в других городах зимой можно стряхнуть снег рукой, присесть на скамейку? Зимой люди не гуляют? Жизнь замирает? Много лет езжу в командировки по всей стране. Даже фотографировала зимние скамейки везде. Только в Барнауле думают о сохранности скамеек, а не об удобстве для людей

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Гость

09:45:34 08-11-2024

Житель Барнаула (06:15:41 08-11-2024) Каждый год одно и то же. Почему в других городах зимой можно... Потому что город не для людей

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Гость

09:37:30 08-11-2024

Всё против людей! Да и где человеку присесть передохнуть? Особенно пожилому? Разве всегда морозные и снежные зимы? Ведь часто и -2, -10. Неприятно. Не думают о людях.

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Гость

19:53:21 09-11-2024

Гость (09:37:30 08-11-2024) Всё против людей! Да и где человеку присесть передохнуть? Ос... Ну это же надо нанимать дворников, которые будут выгребать этот снег из-под скамеек, который спецтехника не может убрать. А откуда же такие деньжищА у города! ))

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гость

11:42:29 08-11-2024

Все в городе конец цивилизации, ни скамеек, ни урн, мусор, грязь, все заплёвано. Пожилым, мамочкам с колясками с детьми негде присесть отдохнуть. Городская власть совершенно не думает о людях.

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Романыч

14:31:57 09-11-2024

Вспомните Ленинский проспект 60-х, 70-х, годов. Море скамеек! И зимой, и летом! А сейчас ни летом, ни зимой. Поэтому, по аллейке никто и не гуляет. Присесть - то негде! Ни молодым, ни пожилым, ни мамам с колясками. И вопрос: аллея тогда зачем? Листья по осени убирать? Или просто "чтобы было"?

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