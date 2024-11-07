Скамейки убирают из общественных мест в Барнауле

Обратно их вернут после потепления

07 ноября 2024, 21:10, ИА Амител

Вывоз скамеек / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

В Барнауле продолжается подготовка общественных пространств к зиме. Специалисты МБУ "Благоустройство и озеленение" активно убирают парковые диваны, скамейки и урны с различных городских территорий, отметили в пресс-службе мэрии.

7 ноября работы по уборке проходят на проспекте Ленина, от улицы Партизанской до площади Октября. Ранее скамейки были убраны с улиц Мало-Тобольской, набережной реки Оби, в скверах на пересечении улиц 80-й Гвардейской Дивизии и Эмилии Алексеевой, на проспекте Красноармейском и улице Папанинцев, по улице Короленко и в сквере "Сова".

Важно отметить, что ежегодная уборка скамеек проводится в конце октября – начале ноября. Это необходимо, чтобы они не мешали снегоуборочной технике, которая может повредить их, когда сметает снег. Кроме того, осадки и реагенты могут разрушить материалы, из которых сделаны скамейки, поэтому их своевременная уборка важна для сохранения их целостности.