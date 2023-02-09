Следком заявил об обрушении двух подъездов при взрыве газа в доме в Новосибирске

По последней информации, пострадали в результате происшествия шесть человек

09 февраля 2023, 09:47, ИА Амител

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") после взрыва газа в новосибирской пятиэтажке. Об этом сообщает региональная пресс-служба СУ СК РФ.

"Следствием установлено, что сегодня в результате хлопка бытового газа произошло обрушение двух подъездов пятиэтажного жилого дома по улице Линейной в городе Новосибирске", – сообщили в ведомстве. Ранее официальные лица заявляли об обрушении лишь одного подъезда.В мэрии Новосибирска рассказали, что пострадавший дом расселят. Сейчас жильцов эвакуировали в пункт временного содержания на базе гимназии № 85. По последней информации, пострадали в результате происшествия шесть человек, известно о двух погибших.

Напомним, что взрыв прогремел около 8 утра в здании на улице Линейной в Заельцовском районе. Сейчас на месте ведутся работы по разбору завалов.