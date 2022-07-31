Александр Емельяненко решил уйти с ринга

Спортсмен хочет отказаться от публичности

1 августа 2022, 06:20, Никита Черников

Боец MMA Александр Емельяненко решил уйти с ринга, пишет «Интерфакс».

41-летний спортсмен больше не может выступать из-за проблем со здоровьем, которые вызваны «старыми травмами».

Он хочет отказаться от публичности и заняться здоровьем, а также «своей семьёй, которую потерял, и дочерью, которую очень любит».

На своей странице во «ВКонтакте» Емельяненко пообещал подробнее об этом рассказать 1 августа на своём YouTube-канале.

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