Боец MMA Александр Емельяненко решил уйти с ринга, пишет «Интерфакс».

41-летний спортсмен больше не может выступать из-за проблем со здоровьем, которые вызваны «старыми травмами».

Он хочет отказаться от публичности и заняться здоровьем, а также «своей семьёй, которую потерял, и дочерью, которую очень любит».

На своей странице во «ВКонтакте» Емельяненко пообещал подробнее об этом рассказать 1 августа на своём YouTube-канале.