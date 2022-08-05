Алтайские легкоатлеты завоевали ещё два золота на чемпионате России

Легкоатлеты из Алтайского края завоевали ещё два золота в Чебоксарах, где проходит чемпионат России по лёгкой атлетике.

4 августа барнаулец Савелий Савлуков выиграл забег на 400 метров у мужчин. Он показал результат 45,63 секунды. Вторым финишировал Рудольф Верховых из Свердловской области — 46,29. Третье место занял томич Дмитрий Разумов — 46,41.

Ещё одна барнаульская легкоатлетка — Полина Миллер — стала лучшей на дистанции 400 метров среди женщин. Её время — 51,29 секунды. Серебро у Екатерины Реньжиной, представляющей Москву и Тульскую область, — 51,53. Третье место заняла Екатерина Иванова из Иркутской области — 51,96.

Ранее алтайские легкоатлеты выиграли в Чебоксарах две награды в барьерном спринте. У барнаульца Сергея Шубенкова золото в забеге на 110 метров. Виктория Погребняк заняла третье место на стометровке. Соревнования в Чебоксарах завершатся сегодня.