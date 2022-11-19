Волейболисты барнаульского «Университета» выиграли на своей площадке

19 ноября волейболисты «Университета» выиграли на своей площадке у ижевского «ИжГТУ-Динамо».

Очередной матч высшей лиги «А» чемпионата России среди мужских команд состоялся в барнаульском спорткомплексе «Победа» и завершился с результатом 3:0 в пользу хозяев арены. Счёт по сетам составил 28:26, 25:21 и 25:21.

После этого успеха «студенты» располагаются в середине турнирной таблицы и занимают четвёртое место. Ижевские волейболисты на последней, восьмой строке.

Завтра, 20 ноября, «Университет» и «ИжГТУ-Динамо» проведут повторный матч. Игра вновь состоится в спорткомплексе «Победа» и начнётся в 17:00.