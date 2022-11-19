Волейболисты барнаульского «Университета» выиграли на своей площадке
Игра против ижевского «ИжГТУ-Динамо» закончилась со счётом 3:0
19 ноября 2022, 22:05, Никита Черников
19 ноября волейболисты «Университета» выиграли на своей площадке у ижевского «ИжГТУ-Динамо».
Очередной матч высшей лиги «А» чемпионата России среди мужских команд состоялся в барнаульском спорткомплексе «Победа» и завершился с результатом 3:0 в пользу хозяев арены. Счёт по сетам составил 28:26, 25:21 и 25:21.
После этого успеха «студенты» располагаются в середине турнирной таблицы и занимают четвёртое место. Ижевские волейболисты на последней, восьмой строке.
Завтра, 20 ноября, «Университет» и «ИжГТУ-Динамо» проведут повторный матч. Игра вновь состоится в спорткомплексе «Победа» и начнётся в 17:00.
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