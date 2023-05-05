Стало известно, какие дороги перекроют в Барнауле 9 мая

Движение общественного транспорта на время будет организовано по другим маршрутам

05 мая 2023, 14:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com

9 мая в Барнауле для проведения праздничных мероприятий перекроют несколько улиц. Список перекрытий опубликовали в пресс-службе мэрии.

Движение будет ограничено на следующих участках:

проспект Ленина – от проспекта Строителей до улицы Гоголя (с 08:00 до 16:00);

улица Димитрова – от проспекта Ленина до проспекта Социалистического (с 08:00 до 23:00);

улица Чкалова – от Комсомольского до Ленина (с 08:00 до 12:00);

улица Молодёжная – от Красноармейского до Комсомольского (с 09:00 до 23:00);

улица Мерзликина – от Социалистического до Геблера (с 08:00 до 23:00);

проспект Социалистический – от Строителей до Молодёжной (с 08:30 до 23:00);

пл. им 5-й Гвардейской Городокской стрелковой дивизии – от 5-й Западной до 80-й Гвардейской Дивизии (с 13:00 до 22:30);

площадь у ДК "Южный" (с 15:00 до 22:30).

Общественный транспорт будет ходить по изменённым маршрутам. Ознакомиться с ними можно по ссылке.