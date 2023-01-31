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На строящемся много лет здании художественного музея Алтая появились буквы

Объект стоимостью почти 2 миллиарда рублей обещают сдать в конце года. Надеемся на это

31 января 2023, 10:29, ИА Амител

Фото: amic.ru

На здании художественного музея Алтайского края появилась вывеска, передаёт корреспондент amic.ru. Объект делают с 2012 года. На его достройку собираются направить ещё 350 миллионов рублей.

Работы планируется завершить до конца 2023 года, поставка и монтаж оборудования, в том числе музейного и системы мультимедиа, ожидаются в 2024 году. Когда именно запустят объект – неизвестно. Согласно последним планам властей, сдать музей хотели ещё в конце 2022 года. Перенос сроков связан с подорожанием контракта на 25,9% и необходимостью замены импортного музейного и мультимедийного оборудования на российские аналоги. При этом типовых решений по замене оборудования, поставки которого прекратились из-за санкций, ещё не выработали.

В настоящее время выполнено устройство кровли, наружных и внутренних инженерных сетей, чистовая отделка административных помещений третьего и четвёртого этажей. Продолжается устройство системы газового пожаротушения, монтаж технологического оборудования. На стадии завершения монтаж системы вентиляции, дверных блоков, штукатурка стен и потолков, выравнивание полов, укладка напольного покрытия.

В общей сложности на реконструкцию музея направят около 1,6 миллиарда рублей.

 

Комментарии 28

  • Кто-то из Барнаульцев собирается в музей этот? Что там вообще выставлять будут на такой площади?
    31 января, Гость   Ответить
  • Гость, Дело не в выставке и не в том кто туда собирается))) Дело в самом процессе реконструкции, помогающем успешным людям стать еще более успешными. Дай бог, чтоб он не сложился сразу после приемки
    31 января, Гость   Ответить
  • Буквы то Т Р Ц...? Или всё-таки музей? Как сказала одна малоизвестная чиновница, но теперь уже набирающая популярность, из чужого региона, Комарова: - "Там все в доле...!" А в музей сходим, посмотрим... Не на картины конечно, а как выглядят такие деньжищи!?
    31 января, Гость   Ответить
  • Да не сложится! У него основание и стены Советские! Максимум плитка или штукатурка отвалиться... А это представьте какие деньги на устранение?
    31 января, Гость   Ответить
  • Уже померло то поколение которое так и недождалось сего музея. Нынешнее поколение туда не пойдет ну или 2 калеки будут там шариться.
    31 января, Гость   Ответить
  • Кто согласовал это уродство поверх водосточных труб?
    31 января, Гость   Ответить
  • Ну вот годовой объем работ и выполнен.
    31 января, Гость   Ответить
  • Гость, У него основание и стены Советские!----Насчет фундамента - хз, но стены там точно новые
    31 января, Гость   Ответить
  • Гость, У него основание и стены Советские!----Насчет фундамента - хз, но стены там точно новые == и фундамент новый. Там огромный котлован был вырыт после сноса старого здания.
    31 января, Гость   Ответить
  • Буквы то Т Р Ц.. --- фото не пробовали посмотреть? На нем буквы видно.
    31 января, Гость   Ответить
  • Прочел "проявились". Думал - чудо. Ну как бывает, когда иконы мироточат
    31 января, Гость   Ответить
  • Они трещины на фасаде как нибудь объяснили?
    31 января, Гость   Ответить
  • Гость, абсолютно согласна!
    31 января, Гость   Ответить
  • На последнем фото как будто таракан на букву Х лезет)))
    31 января, Гость   Ответить
  • Трещины для красоты это Кракелю́р же. Многое Вы понимаете. Вам точно нельзя в музей, сидите дома.
    31 января, Гость   Ответить
  • Гость, Трещины для красоты это Кракелю́р же - Молодцы какие! Не стали дожидаться когда он сам образуется - предусмотрели поди еще на стадии планирования!
    31 января, Гость   Ответить
  • Молодцы какие! - да мы за 60 мильонов в год и не такое можем еще объяснить)))
    31 января, Гость   Ответить
  • Во сколько нам сии буквы обошлись?
    31 января, Гость   Ответить
  • сии буквы - ну с установкой всего полтора ляма
    31 января, Гость   Ответить
  • Копейки на фоне предстоящих трат: "На его достройку собираются направить ещё 350 миллионов рублей." "на реконструкцию музея направят около 1,6 миллиарда рублей."
    31 января, Гость   Ответить
  • миллион..миллиард.. может сразу секстиллион - ну че мелочиться то?
    31 января, Гость   Ответить
  • Гость, браво.
    31 января, Гость   Ответить
  • там же была надпись на крыше "октябрьский район", ее не будет что ли??
    31 января, Гость   Ответить
  • там же была надпись на крыше "октябрьский район", ее не будет что ли??---- Ну если миллионов 10 еще выделят - может быть.
    31 января, Гость   Ответить
  • Золотые буквы на желтом фоне, пересекаемом темными водосточными трубами. Треш. За дизайн-макет, наверное, пару соток отвалили?
    31 января, Гость   Ответить
  • когда силовые структуры не работают по коррупции - стране приходит капец
    31 января, Гость   Ответить
  • Зачем вводить его в эксплуатацию, был такой прекрасный памятник строительству. А если серьёзно, то там уже фасад пора заново ремонтировать.
    31 января, Гость   Ответить
  • А если серьёзно, то там уже фасад пора заново ремонтировать.----- Воооооот! Его еще не ввели в эксплуатацию, а эксплуатационные расходы уже есть!))) Такое могут не только лишь все, мало кто может это сделать (с) В. Кличко
    01 февраля, Гость   Ответить
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