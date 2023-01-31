На строящемся много лет здании художественного музея Алтая появились буквы

Объект стоимостью почти 2 миллиарда рублей обещают сдать в конце года. Надеемся на это

31 января 2023, 10:29, ИА Амител

















Музей

Фото: amic.ru

На здании художественного музея Алтайского края появилась вывеска, передаёт корреспондент amic.ru. Объект делают с 2012 года. На его достройку собираются направить ещё 350 миллионов рублей.

Работы планируется завершить до конца 2023 года, поставка и монтаж оборудования, в том числе музейного и системы мультимедиа, ожидаются в 2024 году. Когда именно запустят объект – неизвестно. Согласно последним планам властей, сдать музей хотели ещё в конце 2022 года. Перенос сроков связан с подорожанием контракта на 25,9% и необходимостью замены импортного музейного и мультимедийного оборудования на российские аналоги. При этом типовых решений по замене оборудования, поставки которого прекратились из-за санкций, ещё не выработали.

В настоящее время выполнено устройство кровли, наружных и внутренних инженерных сетей, чистовая отделка административных помещений третьего и четвёртого этажей. Продолжается устройство системы газового пожаротушения, монтаж технологического оборудования. На стадии завершения монтаж системы вентиляции, дверных блоков, штукатурка стен и потолков, выравнивание полов, укладка напольного покрытия.

В общей сложности на реконструкцию музея направят около 1,6 миллиарда рублей.