Такой день. Сошедший с рельсов вагон и голый мужчина, терроризирующий жителей многоэтажки

О главных событиях региона за 1 февраля

01 февраля 2026, 23:31, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Поздно вечером 31 января в Алтайском крае на железной дороге произошел инцидент с грузовым составом. В Павловском районе, в районе станции Штабка, во время маневровых работ с рельсов сошел вагон, груженный зерном. Сход произошел без опрокидывания вагона. На движение поездов ситуация не повлияла.

В одном из дворов Барнаула около 01:30 жильцов многоэтажки разбудили крики и странное поведение неизвестного мужчины. Он громко кричал во дворе, срывал с себя одежду, бил по припаркованной машине и стеклам, а затем перелез через калитку и каким-то образом проник в подъезд. Там он поднялся пешком на третий этаж, после чего спустился на лифте уже полностью обнаженным.

Астрономы зафиксировали формирование крупной активной области на северо-восточном краю Солнца. При дальнейшем росте ее площади в ближайшие сутки возможны вспышки высочайшего класса X. Такие события относятся к самым мощным солнечным выбросам и способны заметно повлиять на космическую погоду.