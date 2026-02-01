На Солнце в ближайшие сутки ожидаются вспышки высшего класса Х

Такие события относятся к самым мощным солнечным выбросам

01 февраля 2026, 15:29, ИА Амител

Вспышка на Солнце / Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT / amic.ru

Астрономы зафиксировали формирование крупной активной области на северо-восточном краю Солнца. При дальнейшем росте ее площади в ближайшие сутки возможны вспышки высочайшего класса X. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Институте солнечно-земной физики СО РАН.

По данным специалистов, на фоне активности поток рентгеновского излучения от Солнца с утра увеличился примерно на 500% и вплотную приблизился к порогу вспышек M-класса. Ученые ожидают, что до конца дня возможен выход на уровень сильных вспышек.

Как отмечают исследователи, при сохранении текущей динамики вспышки класса X могут произойти в течение ближайших 24 часов. Такие события относятся к самым мощным солнечным выбросам и способны заметно повлиять на космическую погоду.