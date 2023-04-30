Томенко: В "Бирюзовой Катуни" запустят централизованное водоснабжение
Для ускорения реализации туристических проектов очень важна инфраструктура
30 апреля 2023, 09:10, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал в своём Telegram-канале, как будут развивать туристическую зону "Бирюзовая Катунь".
Глава региона отметил, что в особой зоне уже 31 резидент. По инвестициям заявлено 23 млрд рублей, пока освоено только 2 млрд.
"Для ускорения реализации проектов очень важна инфраструктура, поэтому в этом году мы планируем запустить систему централизованного водоснабжения", – подчеркнул Томенко.
Судя по всему, за полтора месяца о своём желании заняться развитием "Бирюзовой Катуни" заявили ещё два резидента: в середине марта губернатор сообщил, что проекты реализуют 29 резидентов.
Ранее Томенко проверил, как ремонтируют дорогу до "Бирюзовой Катуни" за 2 млрд рублей, которая также ускорит развитие особой турзоны.
10:06:47 30-04-2023
Супер, таких тысячи по краю необходимо организовать, да если ещё и с традиционной народной медициной для профилактики здоровья!