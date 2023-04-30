Томенко: В "Бирюзовой Катуни" запустят централизованное водоснабжение

Для ускорения реализации туристических проектов очень важна инфраструктура

30 апреля 2023, 09:10, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал в своём Telegram-канале, как будут развивать туристическую зону "Бирюзовая Катунь".

Глава региона отметил, что в особой зоне уже 31 резидент. По инвестициям заявлено 23 млрд рублей, пока освоено только 2 млрд.

"Для ускорения реализации проектов очень важна инфраструктура, поэтому в этом году мы планируем запустить систему централизованного водоснабжения", – подчеркнул Томенко.

Судя по всему, за полтора месяца о своём желании заняться развитием "Бирюзовой Катуни" заявили ещё два резидента: в середине марта губернатор сообщил, что проекты реализуют 29 резидентов.

Ранее Томенко проверил, как ремонтируют дорогу до "Бирюзовой Катуни" за 2 млрд рублей, которая также ускорит развитие особой турзоны.