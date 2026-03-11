Уже 21-й случай бешенства. В Алтайском крае ввели карантин в селе Шпагино

11 марта 2026, 09:03, ИА Амител

Карантин / Бешенство / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае зарегистрирован уже 21-й случай бешенства с начала текущего года. Соответствующий указ о введении карантина подписал губернатор региона, документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Очередной очаг заболевания выявили в Заринском районе — на территории личного подсобного хозяйства в селе Шпагино. В связи с этим участок ЛПХ признан неблагополучным пунктом по бешенству, где вводится стандартный комплекс противоэпизоотических мер.

Согласно установленным правилам, карантин будет действовать до полного выполнения необходимых мероприятий. Ограничения снимут через 60 дней после убоя всех животных, подозреваемых в заражении, а также уничтожения туш тех особей, у которых заболевание подтвердится посмертно.

По данным региональных властей, на сегодняшний день разница с показателями 2025 года составляет всего восемь зарегистрированных случаев заболевания.

Ранее amic.ru рассказывал, почему, несмотря на развитие медицины, от бешенства до сих пор не изобрели лекарство. Вирус поражает центральную нервную систему, и после появления симптомов летальность составляет 100%. Единственный способ защиты — своевременная вакцинация.