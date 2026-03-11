Уже 21-й случай бешенства. В Алтайском крае ввели карантин в селе Шпагино
11 марта 2026, 09:03, ИА Амител
В Алтайском крае зарегистрирован уже 21-й случай бешенства с начала текущего года. Соответствующий указ о введении карантина подписал губернатор региона, документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Очередной очаг заболевания выявили в Заринском районе — на территории личного подсобного хозяйства в селе Шпагино. В связи с этим участок ЛПХ признан неблагополучным пунктом по бешенству, где вводится стандартный комплекс противоэпизоотических мер.
Согласно установленным правилам, карантин будет действовать до полного выполнения необходимых мероприятий. Ограничения снимут через 60 дней после убоя всех животных, подозреваемых в заражении, а также уничтожения туш тех особей, у которых заболевание подтвердится посмертно.
По данным региональных властей, на сегодняшний день разница с показателями 2025 года составляет всего восемь зарегистрированных случаев заболевания.
Ранее amic.ru рассказывал, почему, несмотря на развитие медицины, от бешенства до сих пор не изобрели лекарство. Вирус поражает центральную нервную систему, и после появления симптомов летальность составляет 100%. Единственный способ защиты — своевременная вакцинация.
09:11:56 11-03-2026
придется всех в топку.
09:12:28 11-03-2026
Ну и где борьба со страшным смертельным заболеванием, как это было повсеместно в 2020-2021-х годах?
Или это другое?
09:39:44 11-03-2026
@ (09:12:28 11-03-2026) Ну и где борьба со страшным смертельным заболеванием, как эт... деньгу на это не дали
а без денег борцунить не интересно
09:58:59 11-03-2026
Гость (09:39:44 11-03-2026) деньгу на это не дали а без денег борцунить не интересно... Так надо лисиц в лесах отстреливать. Попробуйте на досуге. Холодно, снег они и лазают ближе к жилью.
10:35:43 11-03-2026
Тут не только лисиц требуется - ещё и бродячих собак как минимум..
Ну и вакцинацию для людей и животных по краю развернуть. И агитработу.
Но что это я? Учёных учить вздумал, неуч?
10:49:25 11-03-2026
без кукуар кодов здесь никак не обойтись.
я бы еще пару раз в сутки тротуары мыл и маски поносить не мешало бы, как раз через пару-тройку месяцев тридцатник на улице стукнет, вот маски и пригодятся
17:34:53 11-03-2026
@ (09:12:28 11-03-2026) Ну и где борьба со страшным смертельным заболеванием, как эт... Очень странно,что не пишут об экстренных мерах в связи со вспышками.
Почему в сетях так мало разъяснительной и информационной работы? Как идет профилактическая иммунизация?
09:25:16 11-03-2026
Такое ощущение, что кто-то специально занимается распространением болезней среди животных. Очень частыми стали заболевания.
11:08:58 11-03-2026
Гость (09:25:16 11-03-2026) Такое ощущение, что кто-то специально занимается распростран... Все эти события с повальным бешенством ,пастереллёзом оставляет стойкое ощущение проводимой диверсии.А где профилактические меры для предупреждения заболеваний среди животных?Где эти все прививки и приманки с ними для диких животных?Нам же всё это показывали ,рассказывали,а дело то где?
10:55:06 11-03-2026
А жители села Шпагино еще не опубликовали ролик, что их жечь вместе с бешенными животными? Странно. А то этот жанр сейчас в хит-параде в Новосибирской области.
13:46:36 11-03-2026
Гость (10:55:06 11-03-2026) А жители села Шпагино еще не опубликовали ролик, что их жечь... Феерический...