В Алтайском крае почти 200 пар узаконили свои отношения в день трех шестерок

В отделах ЗАГС региона в субботу был настоящий свадебный ажиотаж

08 июня 2026, 17:18, ИА Амител

Свадьба / Иллюстративное фото amic.ru

Почти 200 пар зарегистрировали брак в Алтайском крае в красивую дату — 06.06.2026. Как сообщили в Управлении юстиции Алтайского края, многие молодожены специально выбрали этот день, считая сочетание цифр символом удачи и семейного благополучия.

Из-за высокого спроса в отделах ЗАГС региона в субботу был настоящий свадебный ажиотаж. Одним из самых загруженных стал ЗАГС Славгорода, где в этот день свои отношения официально оформили 11 пар.

Среди них — Михаил и Ксения, познакомившиеся несколько лет назад во время практики в Салехарде. Перед отправкой на срочную службу молодой человек сделал возлюбленной предложение, а после возвращения пара решила создать семью.

В Алейске в красивую дату поженились Кирилл и Елизавета. Молодые люди познакомились в социальных сетях, а их отношения продолжались четыре с половиной года. За это время пара пережила разлуку, связанную со службой Кирилла в армии, после чего влюбленные решили узаконить отношения.

В отделе ЗАГС села Алтайское 6 июня зарегистрировали четыре брака. Семьи создали Алексей и Виктория Кузнецовы, Андрей и Любовь Шестаковы, Андрей и Маргарита Димитровы, а также Павел и Елизавета Савочкины.

В органах ЗАГС поздравили молодоженов с важным событием и вручили каждой паре первый семейный документ — свидетельство о заключении брака. Кроме того, новоиспеченные супруги получили поздравительный адрес от начальника управления юстиции Алтайского края Оксаны Грохотовой.