Пары, планирующие свадьбу в этом сезоне, вынуждены пересматривать бюджеты или искать альтернативные форматы торжества

29 мая 2026, 17:11, ИА Амител

Свадьба / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Цены на свадебный декор взлетели на 75%. По информации Shot, стоимость выездной свадьбы в Москве и Подмосковье теперь составляет в среднем 700 тысяч рублей, включая сервисный сбор за банкет, который увеличился примерно на 3%. Основные затраты приходятся на оформление: цветы, текстиль, технику, монтажные работы и декорацию, которые обходятся в полмиллиона рублей.

«Фотосессии на свадьбу подорожали на 38%. Средняя цена за 12-часовую съемку колеблется от 180 до 300 тысяч рублей», — пишет издание.

Как сообщила Мария Титова, владелица свадебного агентства, услуги стилистов и визажистов для подготовки образа невесты обходятся в 35 тысяч рублей и выше. Стоимость услуг ведущего возросла примерно на 25%, а цена свадебного торта с дизайном и доставкой увеличилась на треть.

Рост цен организаторы связывают с увеличением стоимости материалов, логистических услуг и заработных плат подрядчиков. Они советуют молодоженам учитывать эти изменения при планировании бюджета или рассматривать альтернативные варианты, такие как уменьшение масштаба мероприятия.

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