"Горько!" теперь кричит не тамада, а семейный бюджет: свадьбы в России подорожали на 25%
Пары, планирующие свадьбу в этом сезоне, вынуждены пересматривать бюджеты или искать альтернативные форматы торжества
29 мая 2026, 17:11, ИА Амител
Цены на свадебный декор взлетели на 75%. По информации Shot, стоимость выездной свадьбы в Москве и Подмосковье теперь составляет в среднем 700 тысяч рублей, включая сервисный сбор за банкет, который увеличился примерно на 3%. Основные затраты приходятся на оформление: цветы, текстиль, технику, монтажные работы и декорацию, которые обходятся в полмиллиона рублей.
«Фотосессии на свадьбу подорожали на 38%. Средняя цена за 12-часовую съемку колеблется от 180 до 300 тысяч рублей», — пишет издание.
Как сообщила Мария Титова, владелица свадебного агентства, услуги стилистов и визажистов для подготовки образа невесты обходятся в 35 тысяч рублей и выше. Стоимость услуг ведущего возросла примерно на 25%, а цена свадебного торта с дизайном и доставкой увеличилась на треть.
Рост цен организаторы связывают с увеличением стоимости материалов, логистических услуг и заработных плат подрядчиков. Они советуют молодоженам учитывать эти изменения при планировании бюджета или рассматривать альтернативные варианты, такие как уменьшение масштаба мероприятия.
Ранее сообщалось, что в России действуют выплаты за долгий брак.
17:27:29 29-05-2026
Зачем все это? Хотите официальный брак, регистрируйте в ЗАГС и все, живите спокойно.
17:46:38 29-05-2026
Кто-то ещё играет свадьбы? (17:27:29 29-05-2026) Зачем все это? Хотите официальный брак, регистрируйте в ЗАГС... Да и ЗАГС - лишние затраты. Живите и плодитесь.
17:58:52 29-05-2026
Кто-то ещё играет свадьбы? (17:27:29 29-05-2026) Зачем все это? Хотите официальный брак, регистрируйте в ЗАГС... Чтобы потом баба мужика как липку ощипала? Никакого ЗАГСа, хотят жить вместе пусть живут, без этого вот формализма.
01:32:35 30-05-2026
Гость (17:58:52 29-05-2026) Чтобы потом баба мужика как липку ощипала? Никакого ЗАГСа, х... Всё боишься что твои пропуканные треники коварные женщины уведут?
09:53:03 30-05-2026
Гость (01:32:35 30-05-2026) Всё боишься что твои пропуканные треники коварные женщины ув... Алчные
😁
15:05:59 30-05-2026
Гость (17:58:52 29-05-2026) Чтобы потом баба мужика как липку ощипала? Никакого ЗАГСа, х... в свете сегодняшних реалий, щипать нечего. Все больше голодранцев претендуют на имущество, заработанное как раз женщинами
04:06:59 31-05-2026
Гость (15:05:59 30-05-2026) в свете сегодняшних реалий, щипать нечего. Все больше голодр... Есть доказательства, статистика? Или лишь бы вякнуть?
21:50:50 29-05-2026
Кто-то ещё играет свадьбы? (17:27:29 29-05-2026) Зачем все это? Хотите официальный брак, регистрируйте в ЗАГС... Вы в каком веке застряли? Какой ЗАГС?)))))
09:51:41 30-05-2026
Гость (21:50:50 29-05-2026) Вы в каком веке застряли? Какой ЗАГС?)))))... Причем тут век и ЗАГС? Бредишь?
15:29:52 30-05-2026
Гость (21:50:50 29-05-2026) Вы в каком веке застряли? Какой ЗАГС?)))))... Отдел ЗАГС - отдел Записи Актов Гражданского Состояния. Что не так?
23:02:55 30-05-2026
Кхм... (15:29:52 30-05-2026) Отдел ЗАГС - отдел Записи Актов Гражданского Состояния. Что ... ОнЕ о нём не знают, мож он в РПЦ венчание только признаёт)) Мозг вывихните человеку со своими расшифровками ЗАГСа))
05:20:43 30-05-2026
Как это -зачем все это?- Оставить фотографа без 300 тысяч за 12 часов как-то не по-нашему! Потом не о чем рассказать будет..
15:32:06 30-05-2026
Гость (05:20:43 30-05-2026) Как это -зачем все это?- Оставить фотографа без 300 тысяч за... Ну, так-то это не ваши пока хлопоты. А свадьба устраивается не столько для жениха с невестой, сколько для их родни. В кои то веки есть возможность всех в кучу собрать...