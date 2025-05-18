В Алтайском крае за неделю от клещей пострадало 1145 человек

Всего с конца марта клещи присосались к 3,6 тысячи человек

18 мая 2025, 08:00, ИА Амител

Фото: Erik Karits / unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 1145 человек, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Всего с начала эпидсезона (21 марта) в поликлиники с жалобами на укусы этих "кровососов" обратились 3626 жителей, 1162 из них – барнаульцы.

"Зарегистрировано 87 случаев с подозрением на заболевания сибирским клещевым тифом, из них 20 заболевших – дети до 14 лет, шесть случаев с подозрением на заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у одного ребенка; один случай с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом у взрослых", – рассказали в ведомстве.

Сейчас в крае наблюдается рост активности и численности клещей. При этом опасность пострадать от них сохранится в течение всего теплого времени года.