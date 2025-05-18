В Алтайском крае за неделю от клещей пострадало 1145 человек
Всего с конца марта клещи присосались к 3,6 тысячи человек
18 мая 2025, 08:00, ИА Амител
В Алтайском крае за прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 1145 человек, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Всего с начала эпидсезона (21 марта) в поликлиники с жалобами на укусы этих "кровососов" обратились 3626 жителей, 1162 из них – барнаульцы.
"Зарегистрировано 87 случаев с подозрением на заболевания сибирским клещевым тифом, из них 20 заболевших – дети до 14 лет, шесть случаев с подозрением на заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у одного ребенка; один случай с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом у взрослых", – рассказали в ведомстве.
Сейчас в крае наблюдается рост активности и численности клещей. При этом опасность пострадать от них сохранится в течение всего теплого времени года.
11:16:20 18-05-2025
Почему их не травят повсеместно 🤔?клещи большая опасность для людей.
12:28:33 18-05-2025
Гость (11:16:20 18-05-2025) Почему их не травят повсеместно 🤔?клещи большая опасность д... При СССР клещей травили, опыляя леса с самолетов препаратом ДДТ. Попутно перетравили и кучу полезных насекомых, из-за чего уменьшилось количество рыбы (рыбы же личинками насекомых питаются). Ну и сам по себе ДДТ весьма опасный препарат для человека. поэтому его и запретили к применению. Сейчас вроде уже есть какие-то относительно безопасные противоклещевые препараты, которыми можно обработать леса, но кто-то должен оплатить такие работы - это весьма недешевое удовольствие.
22:25:45 18-05-2025
Гость (12:28:33 18-05-2025) При СССР клещей травили, опыляя леса с самолетов препаратом ... Пример - Телецкое. До сих пор икается...