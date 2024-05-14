В Барнауле начали косить траву
Эти работы проходят во всех районах города
14 мая 2024, 19:02, ИА Амител
Покос травы в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org
В районах Барнаула рабочие приступили к покосу травы, сообщает мэрия.
Порядок наводят как вдоль автомагистралей, так и во дворах.
14 мая газоны косили на улицах Попова, Юрина, Северо-Западной, Молодежной, проспектам Калинина, Комсомольскому, Сибирскому и другим.
Эти работы будут выполнять весь летний сезон, добавили в администрации.
19:29:12 14-05-2024
Оголтелая борьба с зеленью. Не успела трава вылезти, надо ее выдрать чуть ли ни с корнем!
21:21:10 14-05-2024
Гость (19:29:12 14-05-2024) Оголтелая борьба с зеленью. Не успела трава вылезти, надо ее...
Деньги выделены, надо быстренько освоить. Чтобы потом на этом месте вообще ничего не росло. И так каждый раз.
22:28:17 14-05-2024
Перепись знатоков ухода за газоном в комментах.
У меня у самого овсяница уже выросла настолько, что боюсь, как бы там муравейников не наросло в траве, всё никак не могу покосить.
А вы говорите, чуть вылезла. Ничего с ней от покоса не будет.
20:00:21 14-05-2024
В прошлом году ЖЭУ-6 прислало в наш двор работника на первый покос в ИЮЛЕ, хотя неоднократно делали заявки с мая...
20:03:42 14-05-2024
Она, блин, ещё даже не выросла. Опять будут плешивые газоны
21:58:05 14-05-2024
ну и почём нынче трава...?