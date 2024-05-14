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В Барнауле начали косить траву

Эти работы проходят во всех районах города

14 мая 2024, 19:02, ИА Амител

Покос травы в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org
Покос травы в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

В районах Барнаула рабочие приступили к покосу травы, сообщает мэрия.

Порядок наводят как вдоль автомагистралей, так и во дворах.

14 мая газоны косили на улицах Попова, Юрина, Северо-Западной, Молодежной, проспектам Калинина, Комсомольскому, Сибирскому и другим.

Эти работы будут выполнять весь летний сезон, добавили в администрации.

Барнаул Благоустройство

Комментарии 6

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Гость

19:29:12 14-05-2024

Оголтелая борьба с зеленью. Не успела трава вылезти, надо ее выдрать чуть ли ни с корнем!

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Гость

21:21:10 14-05-2024

Гость (19:29:12 14-05-2024) Оголтелая борьба с зеленью. Не успела трава вылезти, надо ее...
Деньги выделены, надо быстренько освоить. Чтобы потом на этом месте вообще ничего не росло. И так каждый раз.

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Гость

22:28:17 14-05-2024

Перепись знатоков ухода за газоном в комментах.

У меня у самого овсяница уже выросла настолько, что боюсь, как бы там муравейников не наросло в траве, всё никак не могу покосить.

А вы говорите, чуть вылезла. Ничего с ней от покоса не будет.

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Светлана

20:00:21 14-05-2024

В прошлом году ЖЭУ-6 прислало в наш двор работника на первый покос в ИЮЛЕ, хотя неоднократно делали заявки с мая...

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Гость

20:03:42 14-05-2024

Она, блин, ещё даже не выросла. Опять будут плешивые газоны

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Гость

21:58:05 14-05-2024

ну и почём нынче трава...?

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