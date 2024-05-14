В Барнауле начали косить траву

Эти работы проходят во всех районах города

14 мая 2024, 19:02, ИА Амител

Покос травы в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

В районах Барнаула рабочие приступили к покосу травы, сообщает мэрия.

Порядок наводят как вдоль автомагистралей, так и во дворах.

14 мая газоны косили на улицах Попова, Юрина, Северо-Западной, Молодежной, проспектам Калинина, Комсомольскому, Сибирскому и другим.

Эти работы будут выполнять весь летний сезон, добавили в администрации.