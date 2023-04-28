В Барнауле новогодние звёзды на Мало-Тобольской засветились и на майских праздниках
С двух сторон на пешеходной улице установили яркие композиции
28 апреля 2023, 17:50, ИА Амител
В Барнауле улицу Мало-Тобольскую, называемую в народе барнаульским Арбатом, оформили к майским праздникам, сообщает мэрия в своём Telegram-канале.
На фонарях разместили почти 170 красных и оранжевых флагов, украшенных символами Победы – георгиевскими лентами.
"С двух сторон на пешеходной зоне установили яркие композиции в виде звёзд", – отметили в мэрии.
Напомним, эти же звёзды барнаульцы могли увидеть на Мало-Тобольской в декабре-январе, когда улицу оформили к новогодним праздникам.
Ранее жителям Барнаула представили праздничные плакаты, которые украсят улицы города ко Дню Победы. Для размещения плакатов используют около 100 рекламных конструкций, в том числе электронные экраны.
20:01:59 28-04-2023
Вообще-то звезда это Советский Социалистический символ России... А это сейчас драперуется с целью вымывания подобного знания из истории патриотизма россиян!!!... А тут вообще, даже статью про это!?...
20:53:03 28-04-2023
все торговые павильоны в аренде. пока будет этот дебелизм будет серость и официальная нищета. нужны малые архитектурные формы. чиновникам за свой счет в горно алтайск на проспект комунистический разуйте глаза посмотрите как можно украсить свой город.
22:47:40 28-04-2023
Барнаул самый красивый город!!! народ зажиточный, улицы красочные, лица счастливые и веселые, благодаря заботе партии родной!!!