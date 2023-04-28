В Барнауле новогодние звёзды на Мало-Тобольской засветились и на майских праздниках

С двух сторон на пешеходной улице установили яркие композиции

28 апреля 2023, 17:50, ИА Амител









На Мало-Тобольской / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле улицу Мало-Тобольскую, называемую в народе барнаульским Арбатом, оформили к майским праздникам, сообщает мэрия в своём Telegram-канале.

На фонарях разместили почти 170 красных и оранжевых флагов, украшенных символами Победы – георгиевскими лентами.

"С двух сторон на пешеходной зоне установили яркие композиции в виде звёзд", – отметили в мэрии.

Напомним, эти же звёзды барнаульцы могли увидеть на Мало-Тобольской в декабре-январе, когда улицу оформили к новогодним праздникам.

Ранее жителям Барнаула представили праздничные плакаты, которые украсят улицы города ко Дню Победы. Для размещения плакатов используют около 100 рекламных конструкций, в том числе электронные экраны.